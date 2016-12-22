Дендропарку Шымкента могут присвоить имя Асанбая Аскарова

От
Елена Бояршинова
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Дендропарку Шымкента могут присвоить имя Асанбая Аскарова. Об этом стало известно во время заключительной в этом году сессии городского маслихата, сообщает пресс-служба акима города.

Народные избранники приняли решение о присвоении шымкентскому дендропарку имени его основателя Асанбая Аскарова. Депутаты проголосовали единогласно. Далее, решение депутатов будет утверждаться в высших инстанциях.

Дендропарку Шымкента присвоено имя Асанбая Аскарова
Основатель дендропарка Асанбай Аскаров

Напомним, что Асанбай Аскаров с 1978 года по 1985 год занимал должность первого секретаря Чимкентского обкома компартии Казахстана. При нем в городе были построены ТЭЦ-3, возведены многоэтажки в центре Чимкента. В области началось строительство Газалкенткого канала, освоен Келесский массив. По прежнему любимыми местами отдыха шымкентцев остаются дендропарк, территория озера Тулпар (где сейчас обустроена новая зона отдыха с парком аттракционов и водными развлечениями).

Дендропарку Шымкента присвоено имя Асанбая Аскарова
Сейчас Асанбай Аскарович стоит так, как он любил: чтобы много цветов, зелено и воздух свежий…

Поясной памятник Асанбаю Аскарову установлен на площади Аль-Фараби. От небольшого скверика, окружающего памятник, начинается одноименная улица.

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6 Комментариев к "Дендропарку Шымкента могут присвоить имя Асанбая Аскарова"

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Светлана Тягунова
Гость
Светлана Тягунова

Давно нужно было. Ему за открытие дендропарка выговор влепили — за не целевое использование денег.

Голос ЗА
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0
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4 часов 36 минут назад
Askar Tleules
Гость
Askar Tleules

Не выговор, а срок

Голос ЗА
0
0
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4 часов 9 минут назад
Raikhan Aigulek
Гость
Raikhan Aigulek

Молодцы! Хоть одно верное решение приняли, уже радует!

Голос ЗА
0
0
Голос ПРОТИВ Ответить
3 часов 42 минут назад
Rakhmadin Karatayev
Гость
Rakhmadin Karatayev

Правильное решение, лично я, за!

Голос ЗА
0
0
Голос ПРОТИВ Ответить
3 часов 29 минут назад
Патриот Шымкента
Гость
Патриот Шымкента
Восстановите Детскую Железную Дорогу. Это тоже детище Асанбая Аскарова так же как и Стадион, Дендропарк, Зоопарк,Тулпар, Ипподром. Вот он был настоящим патриотом нашего города, старался. Если бы не он то на месте этих объектах сейчас был бы частный сектор. Ченовникам нашим он должен быть примером для подражания. Благодаря Аскарову город приобрёл статус самого зеленого города страны. А сейчас все это нещадно вырубается, сносится, ломается. Сажают елочки каждый год, все это высыхает и снова начинают по новому. Ничему жизнь не учит наших чиновников. ЛИСТВЕННЫЕ ДЕРЕВЬЯ НУЖНЫ, ЛИСТВЕННЫЕЕЕЕЕ!!!! Улицы города в степь превратились. Больно смотреть на пустой проспект Республики, Тауке Хана, Темирлановское… Показать весь текст »
Голос ЗА
3
0
Голос ПРОТИВ Ответить
2 часов 32 минут назад
Damir
Гость
Damir

Мы только «ЗА»!

Голос ЗА
0
0
Голос ПРОТИВ Ответить
44 минут 50 секунд назад
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