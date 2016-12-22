Дендропарку Шымкента могут присвоить имя Асанбая Аскарова. Об этом стало известно во время заключительной в этом году сессии городского маслихата, сообщает пресс-служба акима города.

Народные избранники приняли решение о присвоении шымкентскому дендропарку имени его основателя Асанбая Аскарова. Депутаты проголосовали единогласно. Далее, решение депутатов будет утверждаться в высших инстанциях.

Напомним, что Асанбай Аскаров с 1978 года по 1985 год занимал должность первого секретаря Чимкентского обкома компартии Казахстана. При нем в городе были построены ТЭЦ-3, возведены многоэтажки в центре Чимкента. В области началось строительство Газалкенткого канала, освоен Келесский массив. По прежнему любимыми местами отдыха шымкентцев остаются дендропарк, территория озера Тулпар (где сейчас обустроена новая зона отдыха с парком аттракционов и водными развлечениями).

Поясной памятник Асанбаю Аскарову установлен на площади Аль-Фараби. От небольшого скверика, окружающего памятник, начинается одноименная улица.