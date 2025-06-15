Библиотека и дом шахматистов появятся в шымкентском дендропарке

Уже более двух месяцев в шымкентском дендропарке идет строительство современной универсальной библиотеки и дома шахматистов.

По словам директора дендрологического парка Есдаулета Достиярова, на месте нового объекта ранее находились ветхое здание и фонтан. Было предложено эффективно использовать эту территорию. Библиотека важна не только для жителей и гостей города, но и для сотрудников парка, так как дендропарк — это научное учреждение.

Есдаулет Достияров, директор дендрологического парка им. А. Аскарова: «Все работы выполняются за счёт спонсоров. Ни одно дерево в дендропарке не пострадало. В настоящее время завершены металлоконструкции. Сейчас ведутся работы по облицовке фасада, внутренней отделке и укладке кровли».

По проекту площадь библиотеки составит 380 квадратных метров, а напротив неё разместится дом шахматистов площадью около 50 квадратных метров. По просьбе посетителей парка будет работать чайхана, в ней можно будет приобрести только напитки, готовый кофе, чай и закуски. Разведение огня и подключение газа не предусмотрено. Во всех зданиях — библиотеке, доме шахматистов и чайхане строго соблюдаются меры пожарной безопасности. Финансирование проекта осуществляется полностью за счёт предпринимателей. Общая стоимость проекта — 170 миллионов тенге.

Есдаулет Достияров, директор дендрологического парка им. А. Аскарова: «Библиотека будет находиться в государственной собственности, на балансе дендропарка. После завершения строительства мы примем её по акту приёмки. Идея изначально исходила от народа — люди просили организовать место для отдыха, чтобы были напитки и удобства. Мы развили эту идею, добавив библиотеку, учитывая научную направленность парка. Получился такой совместный проект».

Согласно предварительным планам, библиотекой сможет пользоваться любой желающий — никаких ограничений не будет. В библиотеке будут представлены книги на самые разные темы в открытом доступе. Ее строительство планируется завершить к сентябрю этого года.

Есдаулет Достияров, директор дендрологического парка им. А. Аскарова: «Сам дендропарк — очень уютное место, с чистым воздухом, прекрасными деревьями. Мы также проведём небольшие работы по озеленению и благоустройству. Уверены, что это станет отличным местом для чтения и отдыха в нашем городе. Сейчас возникают недоразумения — говорят, что деревья якобы вырубаются. Хочу ещё раз подчеркнуть: ни одно дерево не срублено, никакого ущерба дендропарку не нанесено».

Директор дендропарка заверил, что появление новых объектов не означает будущее уничтожение дендрария. Отметим, что общая площадь дендропарка составляет 117 гектаров. В нём растёт более 74 тысяч деревьев 214 видов. Ежемесячно парк посещают свыше 6 тысяч человек.