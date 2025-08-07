Угроза дендропарку: Шымкент рискует остаться без главной зелёной зоны

В Шымкенте вновь обсуждают будущее Дендропарка. Члены городского общественного совета потребовали от руководства парка чёткий план по спасению зелёной зоны.

По словам общественного деятеля, Евгения Яворского, ситуация ухудшается, и без конкретных шагов парк может потерять свою ценность как экосистема и место отдыха.

Евгений Яворский, общественный деятель, адвокат: «На общественном совете очень много поднималось вопросов по дендропарку, которые волнуют и меня тоже. Как будет парк выглядеть через несколько лет, что с ним будет? Мне интересно знать.

Хотелось, чтобы сохранялась растительность, которая там есть. Чтобы обновлялась она. Не менее важный момент, озеро в дендропарке. Там должна поддерживаться чистая и качественная вода. Хочется, чтобы там водились рыбы, утки плавали, по возможности лебеди. Нужно обратиться в управление комфортной городской среды и поинтересоваться о действиях и планах на этот парк».

Экологи подчёркивают: основное влияние на состояние растений оказывает плотная застройка, а в Шымкенте её немало. Новые здания нарушают естественный воздухообмен, уплотняют почву и снижают уровень влажности.

А вот версия о том, что изменение розы ветров негативно сказывается на растениях, по словам специалистов, научно не подтверждена. Азамат Аяйбергенов — эколог. Работает в Казахстанской Ассоциации экологических инноваций и промышленной политики “KAEIIP” и занимается озеленением больше 10 лет.

Азамат Аяйбергенов, эколог: «Всемирная организация здравоохранения называет 9 метров зеленого пространства над человеком — санитарным минимумом, а 50 метров — комфортной нормой. В большинстве городов Казахстана, показатель пока ниже минимума.

Корни деревьев дышат. Это такой же процесс, как фотосинтез в листьях. Почва должна оставаться рыхлой, иначе содержание кислорода падает. В результате, дерево хуже поглощает воду и погибает. Плотная застройка ЖК по краям парка уплотняет почву тяжелой техникой. Более того, перекрывает фильтрацию воды плитами фундаментов и отрезает якорные корни траншеями. В результате, растения в парках, скверах портятся и погибают».

Сами представители парка не связывают ухудшение состояния деревьев с застройкой. Основную причину они видят в климате.

Сейчас на территории насчитывается более 74 тысяч деревьев. Павловния и пекан — редкие виды, сохранились лишь по одному экземпляру. В планах — увеличить их количество до 30–40. В рамках сотрудничества с Узбекистаном и Кыргызстаном заключены меморандумы, предусматривающие обмен семенным материалом, отмечает научный сотрудник Малик Бибижамал.

Малик Бибижамал, научный сотрудник: «На территории дендрологического парка ведётся целенаправленная работа по увеличению генофонда растений и восстановлению их первоначального состояния. В соответствии с основными задачами дендропарка осуществляются мероприятия по размножению древесно-кустарниковых пород. Кроме того, проводятся работы по восстановлению природных географических зон дендропарка, очистке территорий от самосевов деревьев и прокладке оросительных каналов. Старые, иссохшие деревья срубают, а новые высаживают.

Что касается озера, его площадь составляет 3 га. Наполнение осуществляется через БМК (Большой магистральный канал), а также из специально пробурённой скважины. В ближайшее время планируется дополнительное водоснабжение озера за счёт строящегося в черте города канала «Кәусар». Очистка регулярно проводится. Разводить рыб, птиц в озере пока не планируем, но нужно подумать над этим».

Несмотря на заявленные планы, конкретного плана действий по спасению зелёной зоны представители дендропарка так и не озвучили. Работы по срубу и посадке деревьев идут, но системного подхода не хватает. Пока ситуация остаётся без ощутимых сдвигов, на заседаниях общественного совета вопросы о будущем парка звучат вновь и вновь и, как видно, будут звучать до тех пор, пока дендропарк Шымкента не начнёт действительно оживать.