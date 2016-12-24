С какими проблемами сталкиваются при оформлении старого автомобиля в утиль

С 21 ноября появилась возможность сдавать свои автомобили на утилизацию. Более 500 автомобилей сдали южноказахстанцы всего за месяц работы программы. Какой автомобиль можно сдать в утиль? Сколько заплатят за машину? Кто будет платить? Как проходит процесс сдачи авто? Какие понадобятся документы? Обо всех нюансах и правилах сдачи авто в утиль рассказал наш гость, который пришел в студию программы Пора вставать, представитель компании «Оператор РОП» по ЮКО Динмухамед Абдираманов.

Оформить старый автомобиль на утилизацию можно в ТОО «Оператор РОП» по ул. Капал Батыра, 5-й км, б/н, территория Ондырыстык, 67. Телефон +7 701 733 1142.