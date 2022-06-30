Бывший учредитель ТОО «Оператор РОП» объявлена в розыск

Бывший учредитель ТОО «Оператор РОП» Шнар Муктарова объявлена в розыск. Об этом сообщили в Антикоррупционной службе.

В ведомстве отметили, что досудебное расследование в отношении руководства ТОО «Оператор РОП» и других лиц по признакам хищения денежных средств продолжается.

«В рамках уголовного дела подозревается бывший учредитель ТОО «Оператор РОП» Муктарова Шнар Уралгазыновна, которая в период в 2017-2018 годы в нарушение требований Экологического кодекса, присвоила денежные средства утилизационного сбора, незаконно оплаченные ей в виде дивидендов в размере 920 миллиона тенге. Шнар Муктарова объявлена в розыск и в отношении нее судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей«, — говорится в сообщении ведомства.

Располагающих информацией о возможном местонахождении Шнар Муктаровой просят сообщить по указанным телефонам агентства: call-центр 1424; +7 (7172) 909 260.

За предоставление информации предусмотрено вознаграждение до 4 000 МРП.