Сегодня подведены итоги реализации программы по утилизации старых автомобилей. За четыре года приемными пунктами принято у населения 158 770 тысяч вышедших из эксплуатации транспортных средств. Общий размер выплат населению составил свыше 14 млрд тенге, также в обмен на старые авто выдано 54 635 скидочных сертификатов.

Стоит отметить, что в этом году размер денежной выплаты за легковые автомобили был увеличен и привязан к месячному расчетному показателю. С июня владельцы ВЭТС получают порядка 200 тысяч тенге (72 МРП) вместо предыдущих 150 тысяч тенге, за авто неполной комплектации размер выплаты сейчас составляет 150 тысяч тенге.

2 ноября 2020 года Оператором РОП запущена пилотная программа по приему вышедшей из эксплуатации самоходной сельскохозяйственной техники на утилизацию. Старые комбайны и трактора принимаются в обмен на скидочные сертификаты. Номинал скидочного сертификата варьируется от 560 тысяч тенге до 2 миллионов тенге в зависимости от вида и комплектации самоходной сельскохозяйственной техники. За период действия программы было принято 47 единиц сельхозтехники, это 33 трактора и 14 комбайнов. Квота на прием сельхозтехники до конца 2020 года составляет – 120 единиц.

Принятые вышедшие из эксплуатации транспортные средства и сельхозтехника доставляются на завод по утилизации ВЭТС в Карагандинской области. По состоянию на 23 ноября 2020 года на заводе переработано 146 705 вышедших из эксплуатации транспортных средств.