В Казахстане временно прекратили прием утилизационных платежей и выплат компенсации за сданные в утилизацию транспортные средства, сообщает OTYRAR.

Об этом сообщили в АО «Жасыл даму».

Как стало известно, на данный момент проходят проверки в ТОО «Оператор РОП». Процесс передачи функций утильсбора в управление «Жасыл Даму» еще не завершился.