В Казахстане временно прекратили прием утилизационных платежей и выплат компенсации за сданные в утилизацию транспортные средства, сообщает OTYRAR.

Об этом сообщили в АО «Жасыл даму».

Как стало известно,  на данный момент проходят проверки в ТОО «Оператор РОП». Процесс передачи функций утильсбора в управление «Жасыл Даму» еще не завершился.

В связи с этим временно прекращено оказание следующих услуг:

прием утилизационных платежей;

прием ВЭТС/ВЭССХТ;

выплата компенсации за сдачу на утилизацию старой техники;

субсидирование сборщиков, транспортировщиков и переработчиков отходов;

другие виды, предусмотренные Экологическим кодексом.

«Просим всех с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и дождаться возобновления деятельности. О начале работ информационных систем будет сообщено дополнительно», — сообщили в АО «Жасыл Даму».

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