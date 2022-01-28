В Казахстане временно прекратили прием утилизационных платежей и выплат компенсации за сданные в утилизацию транспортные средства, сообщает OTYRAR.
Об этом сообщили в АО «Жасыл даму».
Как стало известно, на данный момент проходят проверки в ТОО «Оператор РОП». Процесс передачи функций утильсбора в управление «Жасыл Даму» еще не завершился.
В связи с этим временно прекращено оказание следующих услуг:
прием утилизационных платежей;
прием ВЭТС/ВЭССХТ;
выплата компенсации за сдачу на утилизацию старой техники;
субсидирование сборщиков, транспортировщиков и переработчиков отходов;
другие виды, предусмотренные Экологическим кодексом.
«Просим всех с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и дождаться возобновления деятельности. О начале работ информационных систем будет сообщено дополнительно», — сообщили в АО «Жасыл Даму».