Осенью казахстанцы смогут использовать скидочные сертификаты на авто и сельхозтехнику

Этой осень казахстанцы наконец смогут использовать свои скидочные сертификаты, которые ранее получили от Оператора РОП.

Летом прошлого года Арман Оралбаев сдал в утиль в Шымкенте две сельхозтехники. За старые комбайны мужчина получил два скидочных сертификата каждый по 2 миллиона тенге. Говорит, на эти средства хотел приобрести себе машину. Но воспользоваться ими Арман так и не смог, в автосалоне их не приняли, а оператор РОП, который отвечал за выдачу скидочных сертификатов, и вовсе закрылся.

«Мы с января месяца во все двери стучимся, звоним во все инстанции, но никакого ответа. Мы ушли в минус, в том году машины которые стоили 5 миллионов, они сейчас стоят 7 миллионов, на 2 миллиона подорожали, практически все мы 40% потеряли», — говорит Арман Оралбаев житель г.Шымкента.

«Оператора РОП» лишили права собирать деньги за утильсбор в начале года. Тогда то автосалоны и перестали принимать скидочные сертификаты. Полномочия оператора РОП затем передали в акционерное общество «Жасыл Даму». Но проблема не решилась. Водители жалуются — они ежедневно теряют свои деньги. Некоторые привезли свои авто из отдаленных районов Туркестанской области, отдали большие деньги за транспортировку. А теперь автомобили на утилизацию не принимают и сертификаты не выдают, а вот деньги за стоянку берут. Надыржан Хасантаев за 9 месяцев простоя своих авто уже отдал больше 300 тысяч тенге.

«Я в минус ушел, я сдал два легковых автомобиля, и хотел взять деньгами, получилось бы чуть больше 400 тысяч тенге. Но машины не принимают. Мы надеялись что их начнут принимать, поэтому обратно не увозили их, но ничего с мертвой точки не сдвинулось», — говорит Надыржан Хасантаев житель г.Шымкента.

По словам представителей «Жасыл Даму», сейчас в воздухе повисли 318 не использованных сертификатов по всему Казахстану на общую сумму 393,5 миллионов тенге. Говорят, уже почти полностью приняли на себя обязательства Оператора РОП, чтобы возместить скидочные сертификаты и денежные компенсации. И обещают решить вопрос до конца сентября.

«»Жасыл даму» подписывает дополнительные соглашения с производителями автомобилей и сельскохозяйственной техники. K концу сентября этого года планируется выплатить производителям расходы по предоставлению скидки при предъявлении скидочных сертификатов, ранее выданных «Оператором РОП» и денежных компенсаций», — говорит Талгат Маханов руководитель секретариата председателя правления АО «Жасыл Даму».

Также проводится работа по продлению срока действия скидочных сертификатов, выданных с 19 января прошлого года. По старым правилам, приобрести авто на них нужно было успеть в течение одного года. Неизвестно будет ли система скидочных сертификатов и денежных компенсаций после сентября вообще работать. В «Жасыл Даму» говорят, что решение еще не принято.