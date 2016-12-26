Жил-был завод, и назывался он свинцовый…

Жил-был завод. Назывался он свинцовый. Его продукция была нужна всей стране. В годы Великой Отечественной войны чимкентский свинец стал металлом Победы. Но спустя семь десятков лет завода не стало. Не вдруг, не в одночасье… Осталась группа шымкентских ветеранов-свинцевиков, которые опасаются, что славная история этого легендарного завода может быть забыта…

От читателей мы узнали, что ветераны завода по-прежнему держат связь друг с другом. Более того, пять лет назад они организовали первичную организацию ветеранов общественного объединения «Бiрлiк». Правда, совещания этой первички проходят, как правило, на… автобусных остановках.

Объединил своих друзей-ветеранов энергичный Абдумажит Назаров, чье босоногое детство прошло в поселке свинцевиков. Абдумажит – старший сын простого металлурга Саипа Назарова. Сейчас это трудно представить, но в те годы перед ним, сыном рабочего, были открыты все пути-дороги. Абдумажит Саипович с гордостью вспоминает, о том, что в 1956 году он был в числе первых целинников, был активным участником освоения залежных земель. Оттуда был призван в армию – служил в разведроте Киевского военного округа. Воинское звание – старший лейтенант. Вернулся в Чимкент. Затем заочно закончил филиал московского вуза в Алма-Ате. В разные годы работал на ответственных должностях, в том числе в продснабе Чимкентского свинцового завода, главным товароведом управления. Участвовал во всесоюзном совещании молодых специалистов цветной металлургии СССР в городе Норильске. Был направлен туда как председатель совета молодых специалистов Чимкентского свинцового завода…

Уже выйдя на заслуженный отдых, Абдумажит Назаров продолжил общественную работу. В 2004 году был избран секретарем Абайского районного филиала республиканской партии «Асар», где работал вплоть до июля 2006 года – времени слияния «Асара» с партией «Отан». Сегодня Абдумажит Назаров – председатель первичной организации ветеранов общественного объединения «Бiрлiк». В состав этой первичной организации вошли ветераны партии «Нур Отан», компартии, свинцового завода, прессов-автоматов и ветераны организаций, в которых отсутствуют ветеранские организации.

«Абдумажит Назаров – наш командир, – говорит Алевтина Пурикова, ветеран свинцового завода. – У него огромный жизненный и профессиональный опыт. Он всей душой болеет за наших ветеранов, не забывает об их бедах и нуждах. Организовал подписку и доставку газет труженикам тыла и ветеранам труда. Непосредственно участвовал в оформлении документов для награждения ветеранов медалью «Еңбек ардагерi». Вы знаете, что у нас нет своего помещения? Для больших встреч ветеранов он несколько раз обращался к руководству школ №№26 и 21 и нам предоставляли актовые залы. Сегодня мы определились с кругом задач, стоящих перед ветеранской первичкой и намерены заявить о них вышестоящим организациям. Больше всего мне жаль, во-первых, что завод перестал существовать, во-вторых, пропал, исчез в неизвестном направлении архив музея свинцевиков. Он был уникальным. Вы не представляете, какая это потеря для нас».

Почему же не представляем? Представляем. Пропала летопись завода-героя. Еще до войны марка свинца Чимкентского завода – «СЧСЗ» – была признана лучшей в СССР. Из продукции свинцового завода в годы Великой Отечественной войны отливали семь пуль из десяти. Сколько судеб, семейных династий были неразрывно связаны с заводом.

Ветераны провели подсчет трудовых стажей. Вот лишь несколько примеров из него. Династия Ибрагимовых, общий стаж – 200 лет, в том числе в горячем цеху 63 года. Династия Назаровых, общий стаж – 137 лет, из них в горячем цеху 72 года. Династия Досболовых, общий стаж – 77 лет, и все они в горячем цеху. Такая же статистика и у династии металлургов Усмановых – 44 года в горячем цеху. Долгие годы проработала на заводе династия Ашировых.

У ветеранов сохранился трудовой азарт, энтузиазм, им памятно понятие «трудовой чести». И вот вам яркий пример. Связан он с именем заместителя первички ОО «Бiрлiк» Омархана Кулмаханова, металлурга, активного члена общества по защите прав потребителей. Длительные годы Омархан-агай занимался вопросом возврата земельных площадей поселка «Коргасын», где находился стадион. Самозахватчики построили на этом большом участке 7 домов. В итоге при помощи правоохранительных органов дома были снесены. На этом месте построен новый стадион для ребят, занимающихся в школе олимпийского резерва.

Эти ветераны-активисты поняли, что надеяться им особо не на кого. О своих ветеранских проблемах они должны заявлять сами и сами же отстаивать их в высоких кабинетах власти. Из достигнутого в последние годы – Абдумажит Назаров сам оформил документы для награждения 16 ветеранов медалью «Еңбек ардагерi». В их числе два свинцевика, два ветерана завода прессов-автоматов, два ветерана управления здравоохранения, два со сферы образования, один ветеран журналистики. Сам Абдумажит Назаров был награжден медалью «ОҚО сiңiрген Еңбегi үшiн».

Из задач, которые надо решить в ближайшее время: первое – открыть музей, как минимум, большой экспозиционный зал в действующем музее, посвященный истории Шымкентского свинцового завода. Второе – решить вопрос с помещением для первичной организации ветеранов ОО «Бiрлiк». Третье – найти возможность для организации потока экскурсий ветеранов Шымкента по историческим местам Южного Казахстана в Туркестан, Арыстанбаб, заповедные зоны Аксы-Жабаглы, Сайрам-Су и так далее.

«Время неумолимо, старшее поколение ветеранов уходит, – говорит Абдумажит Назаров. – Надо успеть сделать для них как можно больше доброго, нужного им, они это заслужили. Хотелось бы, чтобы нынешняя молодежь, действующие предприниматели больше внимания уделяли ветеранам. Буквально на днях руководитель ТОО «Сайдыгани» Шакир Сайдыганиев организовал для ветеранов труда торжественный прием в своей тойхане. Прием был приурочен к празднованию 25-летия Независимости страны. В числе гостей был однокурсник нашего президента Нурсултана Назарбаева – Тельман Спаев. Они вместе учились в Днепропетровске. Такая была теплая атмосфера, ветераны были признательны за столь широко продемонстрированное уважение к ним. Люди нескольких поколений праздновали юбилей страны. А я, от имени Абайского совета ветеранов, вручил им благодарственные письма. Такие встречи украшают нашу жизнь. Я в этом убежден».

Фарида ШАРАФУТДИНОВА.