Завод, расположенный в индустриальной зоне «Оңтүстік», способен производить 12 000 тонн чернового свинца и 1 600 тонн черновой меди в год.

Наряду с производством свинцовых и медных изделий предприятие занимается производством цветных металлов и арматуры.

Печи завода, оборудованные по китайской технологии, не выделяют экологически вредных отходов при производстве металлов. Общая стоимость проекта — 2 миллиарда тенге. Завод, на котором в настоящее время работает 200 человек, ведет экспорт свинца в город Усть-Каменогорск, а черновую медь в Россию, сообщает Пресс-служба акимата города Шымкент.

Индустриальная зона «Оңтүстік» создана в 2010 году. Это первая промышленная площадка республики. Общая площадь 337 га. Портфолио состоит из 87 проектов на общую сумму около 90 млрд тенге. Работает 7300 человек.

Стоит отметить, что на сегодняшний день из запланированных на 2020 год 21 проекта, реализовано 17 проектов на общую сумму 17,4 млрд тенге. В них создано 725 новых рабочих мест. Остальные четыре проекта будут запущены до конца года.