Миллионный ущерб нанес военнослужащий шымкентского гарнизона своей части

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Otyrar.KZ
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В военном суде шымкентского гарнизона началось разбирательство в отношении служащего одной из воинских частей Жамбылской области. Сакен С. Обвиняется по статье 453 часть 2, «халатное отношение к службе, повлекшее тяжкие последствия».

Преступление хоть и произошло в Жамбылской области, рассматривается в Шымкенте. Дело в том, что военные учреждения Южного региона, включая Жамбылскую и Кзылординскую области, территориально подпадают под юрисдикцию военного суда шымкентского гарнизона. Подсудимый, житель Тараза, находится под залогом, на процессы является самостоятельно. Его интересы представляет назначенный адвокат.

— Встать, суд идет!

После того как председательствующий судья военного суда шымкентского гарнизона Гульмира Усманова начала заседание, военный прокурор зачитал обвинение.

Бауыржан Шарипов, прокурор военной прокуратуры южного региона: «Обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей 453 часть 2 УК РК. В связи с несвоевременным переводом из одного штата в другой штат с излишним завышением денежных средств на сумму 7 млн 274 тыс. 606 тенге, необоснованно переплачено на сумму 10 миллионов 852 тыс. 8 тенге, что привело к тяжким последствиям в виде причинения материального ущерба в крупном размере государственной воинской части».

По материалам следствия, подсудимый, будучи руководителем финансового отдела воинской части, в течении двух лет допустил недостачу денежных средств на сумму более 18 млн тенге. Свою вину капитан полностью признает. Говорит, что недостачу допустил из-за отсутствия опыта. Мол, раньше служил только офицером и опыта работы с финансами не имел.

Судебное следствие приступило к допросу подсудимого, опросу свидетелей, изучению материалов. Уголовное дело насчитывает 22 тома.

Данил Шемратов.

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4 Комментариев Включено "Миллионный ущерб нанес военнослужащий шымкентского гарнизона своей части"

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Оздоев
Гость
Оздоев

И в самом деле, раз опыта нет, каждый мог допустить подобную ошибку, вину признал, молодец, и понесет наказание…

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1 час 8 минут назад
Асхат
Гость
Асхат

Все вроде бы ничего, зашел на закон.кз уидел новость о том что, отец убитого в Алматы школьника готов простить жену ради общей дочери, и это вообще край… остановите планету, я сойду.

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1 час 5 минут назад
дАРТ
Гость
дАРТ

вот вот, убийца еще беременна, видимо в тюрьме будет рожать.

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39 минут 8 секунд назад
дАРТ
Гость
дАРТ

а тем временем, в Алмате набирает обороты дело, в отношении мачехи убитого мальчика, прокомментировав тем что, не признает вины…

Голос ЗА00Голос ПРОТИВ Ответить
45 минут 5 секунд назад
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