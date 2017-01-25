Миллионный ущерб нанес военнослужащий шымкентского гарнизона своей части

В военном суде шымкентского гарнизона началось разбирательство в отношении служащего одной из воинских частей Жамбылской области. Сакен С. Обвиняется по статье 453 часть 2, «халатное отношение к службе, повлекшее тяжкие последствия».

Преступление хоть и произошло в Жамбылской области, рассматривается в Шымкенте. Дело в том, что военные учреждения Южного региона, включая Жамбылскую и Кзылординскую области, территориально подпадают под юрисдикцию военного суда шымкентского гарнизона. Подсудимый, житель Тараза, находится под залогом, на процессы является самостоятельно. Его интересы представляет назначенный адвокат.

— Встать, суд идет!

После того как председательствующий судья военного суда шымкентского гарнизона Гульмира Усманова начала заседание, военный прокурор зачитал обвинение.

Бауыржан Шарипов, прокурор военной прокуратуры южного региона: «Обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей 453 часть 2 УК РК. В связи с несвоевременным переводом из одного штата в другой штат с излишним завышением денежных средств на сумму 7 млн 274 тыс. 606 тенге, необоснованно переплачено на сумму 10 миллионов 852 тыс. 8 тенге, что привело к тяжким последствиям в виде причинения материального ущерба в крупном размере государственной воинской части».

По материалам следствия, подсудимый, будучи руководителем финансового отдела воинской части, в течении двух лет допустил недостачу денежных средств на сумму более 18 млн тенге. Свою вину капитан полностью признает. Говорит, что недостачу допустил из-за отсутствия опыта. Мол, раньше служил только офицером и опыта работы с финансами не имел.

Судебное следствие приступило к допросу подсудимого, опросу свидетелей, изучению материалов. Уголовное дело насчитывает 22 тома.

Данил Шемратов.