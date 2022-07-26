Дерево упало сразу на два автомобиля в Шымкенте

Дерево упало сразу на два автомобиля. ЧП 26 июля около 10-ти часов утра, на пересечении улиц Ташенова-Иляева.

Из людей никто не пострадал, но машины от тяжелых веток дерева сильно повреждены. Упавшее дерево придавило два автомобиля — ВАЗ 2112 и ВАЗ-2104 «Жигули».

«Приехал я утром на работу, и обнаружил такое. Дерево упало на машину, где стояла машина на парковке. Несколько машин стояло, люди не пострадали. У меня вопрос мы страховку платим за машины а они на российском учете, мы звоним в страховую компанию а они говорят это не наша проблема, и такой вопрос кто же отвечает за такие ситуации?», — недоумевает Абылайхан Ауельбеков, житель Шымкента.

Сотрудники коммунальной компании пилят и убирают упавшее дерево. При этом ветки у дерева не сухие, с зелеными листьями. По словам коммунальщиков, оно рассохлось изнутри.

«Здесь у нас дерево упало, тополь, с первого взгляда оно зеленое но внутри прогнило, из за этого упало на машину, но сейчас все убираем, дерево спиливаем», — рассказал представитель коммунального предприятия.

Сейчас автовладельцы подсчитывают ущерб. Кто его будет возмещать пока неизвестно.