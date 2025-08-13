Офицер получил 15 лет за жестокое убийство юноши с инвалидностью в Сарыагаше

В Казахстане вынесен приговор по делу о жестоком убийстве 19-летнего юноши с инвалидностью. Трагедия произошла вблизи города Сарыагаш, в Туркестанской области. Один из обвиняемых — действующий на момент преступления военнослужащий. Судебный процесс проходил в специализированном межрайонном военном суде в Астане.

На скамье подсудимых – офицер и двое его сообщников. 15 лет проведет в колонии Мурод Абдижамилов за жестокое убийство 19-летнего юноши. Двое сообщников осужденного — Диас Ибрагимов и Адина Мамаева — получили меньшие сроки за несообщение о преступлении.

По решению суда:

Мурод Абдижамилов — 15 лет лишения свободы;

Диас Ибрагимов — 2 года и 8 месяцев с учётом амнистии;

Адина Мамаева — 4 года и 6 месяцев лишения свободы.

Кроме того, Абдижамилов обязан выплатить 20 миллионов тенге в качестве моральной компенсации семье погибшего.

Преступление произошло 20 февраля. Жасулан Абдиманап, 19-летний юноша с инвалидностью II группы, вышел из дома в баню к соседям — и не вернулся. Его тело позже обнаружил пастух на окраине Сарыагашa.

По версии следствия, его обманом вывезли в безлюдное место, нанесли 14 ножевых ранений и ударили по голове ломом. По словам родных, Жасулан взял кредит по просьбе обвиняемых, после чего они решили избавиться от парня, чтобы не возвращать долг.

Райхан Жамалова, мать погибшего: «Я не согласна с таким мягким приговором. Моего сына обманули, вывезли в степь и жестоко убили. Он умер в страшных мучениях. Мы будем обжаловать это решение».

Мать погибшего также заявила, что обвиняемые не проявили ни раскаяния, ни сочувствия: «На суде они жевали жвачку, смеялись. Ни одного извинения. Мой сын был добрым, чистым ребёнком. Его жизнь обесценили».

Жасулан был младшим из четырёх детей. В восьмом классе перенёс сложную операцию по удалению опухоли мозга и получил инвалидность. Семья погибшего требует пересмотра приговора.