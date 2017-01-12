Мобильные ЦОНы выехали в Южно-Казахстанскую область

По поручению министра информации и коммуникаций Даурена Абаева, для удобства жителей Южно-Казахстанской области мобильные ЦОНы выехали в Сарыагаш, Туркестан и Байдибекский район.

Это связано с началом приема документов на назначение жилищных пособий и государственных пособий на детей до 18 лет местными исполнительными органами. Теперь жителям этих населенных пунктов для получения электронных справок не обязательно идти в ЦОН. Чтобы гражданам, оформляющим пособия не приходилось идти в Центры обслуживания населения специалисты мобильных ЦОН будут работать с 9 утра до 8 вечера у зданий акиматов в Туркестане и Байдибекском районе, а также у воинской части 20/20 в Сарыагаше.

В Центрах обслуживания населения наблюдается наплыв граждан, желающих получить временную регистрацию по месту жительства. Однако ежегодно граждане, оформляющие пособия в местных акиматах, в это время обращаются за адресными справками и справками об отсутствии недвижимости. Мобильные ЦОНы направлены в густонаселенные пункты, чтобы облегчить получение информационных справок гражданам.

Напомним, Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам противодействия экстремизму и терроризму» вступил в силу с 1 января 2017 года. Он предусматривает обязательную регистрацию граждан на момент временного пребывания в другом городе либо населенном пункте.

По сообщению представителей миграционной полиции столичного ДВД, для регистрации временного места жительства гражданам необходимо обратиться по месту временного пребывания (проживания) в ЦОН соответствующего района.

Регистрация проводится в присутствии собственника жилища либо по его доверенности. При себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность собственника жилья (для идентификации личности) и его согласие на временную регистрацию. Также требуется удостоверение личности самого гражданина, свидетельство о рождении ребенка (при наличии детей до 16 лет) и квитанция об оплате государственной пошлины за временную регистрацию в размере 226,9 тенге, что составляет 10% от МРП.

Вместе с тем лица, прибывшие на временное жительство, в гости, командировку, на работу, учебу, стажировку, лечение сроком свыше одного месяца, регистрируются по месту временного пребывания сроком до одного года без снятия с прежнего места регистрации.

Лица, чья работа связана с длительным проживанием – более одного года, при наличии подтверждающего документа имеют возможность пребывания без снятия с прежнего места регистрации.

За отсутствие временной регистрации постояльцев предусмотрена административная ответственность статьей 493 КоАП РК.