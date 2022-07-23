Дата начало регистрации на августовское ЕНТ

Регистрация на августовское ЕНТ будет проходить на сайте app.testcenter.kz с 25 по 30 июля. Само тестирование пройдет с 10 по 13 августа.

В данном ЕНТ могут принять участие следующие лица:

выпускники организаций среднего образования текущего года для зачисления в вуз на платной основе по желанию;

выпускники организаций среднего образования прошлых лет, технического и профессионального или послесреднего образования для зачисления в вуз на платной основе по желанию;

выпускники организаций среднего образования, обучавшихся за рубежом, а также лиц казахской национальности, не являющихся гражданами Республики Казахстан, окончивших учебные заведения за рубежом для зачисления в вуз на платной основе по желанию;

лица, зачисленные в вуз по очной форме обучения на платной основе, не набравших пороговый балл по результатам ЕНТ, с результатами ЕНТ с несоответствующими комбинациями профильных предметов, с аннулированными результатами ЕНТ для дальнейшего зачисления в вуз на платной основе в календарном году;

обучающиеся вузов по группе образовательных программ, требующих творческой подготовки, и желающих перевестись на другие группы образовательных программ на платной основе;

обучающиеся вузов желающих перевестись на группу образовательных программ области образования «Педагогические науки» на платной основе.

Стоимость участия в тестировании – 4230 тенге

При регистрации на ЕНТ тестируемые по своему желанию выбирают место, дату и время проведения тестирования. Также, тестируемые, которые приняли участие в основном ЕНТ, смогут поменять комбинацию профильных предметов на августовском ЕНТ.