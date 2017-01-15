В субботу около 6 часов вечера на автодороге по направлению из Шымкента в Аксукент водитель легкового автомобиля на высокой скорости совершил наезд на женщину, переходившую дорогу с тремя детьми.
Со слов очевидца, предоставившего в редакцию Otyrar.KZ видеозапись с места происшествия, женщина вышла на остановке «Аптека» из автобуса 44-го маршрута. У женщины на руках был маленький ребенок и рядом с ней еще двое детей. От наезда женщину с младенцем спасли доли секунд, удар пришелся на ее старших детей, следовавших за матерью на расстоянии шага. Один ребенок погиб на месте ДТП, второй находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии.
Также, очевидцы говорят, что дорогу, по которой переходила семья, недавно отремонтировали, убрали светофор и еще не наносили разметку, а машину Скорой помощи пришлось ждать около полутора часов.
Ернар Балабеков.
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4 Комментариев Включено "Наезд на пешеходов со смертельных исходом совершил водитель в Шымкенте"
От скорой помощи осталось только название, она уже давно и далеко не скорая. Очень жалко женщину и ее деток. Пусть земля будет пухом маленькому ангелочку
Алла о дуниенин бакытын берсин, периштеге!😢
Какая нафиг разница, есть светофор или нету его? Куда летите? Ты же едешь по населеному пункту.. Здесь люди ходят, дети бегают… Тем более там Университет, студентов в наушниках и в интернете сидящих. Бедная мать… Соболезную.. А этого водятла наказать по полной…
Сука…