Наезд на пешеходов со смертельных исходом совершил водитель в Шымкенте

От
Otyrar.KZ
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В субботу около 6 часов вечера на автодороге по направлению из Шымкента в Аксукент водитель легкового автомобиля на высокой скорости совершил наезд на женщину, переходившую дорогу с тремя детьми.

Со слов очевидца, предоставившего в редакцию Otyrar.KZ видеозапись с места происшествия, женщина вышла на остановке «Аптека» из автобуса 44-го маршрута. У женщины на руках был маленький ребенок и рядом с ней еще двое детей. От наезда женщину с младенцем спасли доли секунд, удар пришелся на ее старших детей, следовавших за матерью на расстоянии шага. Один ребенок погиб на месте ДТП, второй находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии.

Также, очевидцы говорят, что дорогу, по которой переходила семья, недавно отремонтировали, убрали светофор и еще не наносили разметку, а машину Скорой помощи пришлось ждать около полутора часов.

Ернар Балабеков.

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4 Комментариев Включено "Наезд на пешеходов со смертельных исходом совершил водитель в Шымкенте"

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Наталья
Гость
Наталья

От скорой помощи осталось только название, она уже давно и далеко не скорая. Очень жалко женщину и ее деток. Пусть земля будет пухом маленькому ангелочку

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8 часов 1 минута назад
Malika Abisheva
Гость
Malika Abisheva

Алла о дуниенин бакытын берсин, периштеге!😢

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0
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7 часов 22 минут назад
Вячеслав Каюмов
Гость
Вячеслав Каюмов

Какая нафиг разница, есть светофор или нету его? Куда летите? Ты же едешь по населеному пункту.. Здесь люди ходят, дети бегают… Тем более там Университет, студентов в наушниках и в интернете сидящих. Бедная мать… Соболезную.. А этого водятла наказать по полной…

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2
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7 часов 12 минут назад
Damirov Damir
Гость
Damirov Damir

Сука…

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0
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7 часов 10 минут назад
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