Наезд на пешеходов со смертельных исходом совершил водитель в Шымкенте

В субботу около 6 часов вечера на автодороге по направлению из Шымкента в Аксукент водитель легкового автомобиля на высокой скорости совершил наезд на женщину, переходившую дорогу с тремя детьми.

Со слов очевидца, предоставившего в редакцию Otyrar.KZ видеозапись с места происшествия, женщина вышла на остановке «Аптека» из автобуса 44-го маршрута. У женщины на руках был маленький ребенок и рядом с ней еще двое детей. От наезда женщину с младенцем спасли доли секунд, удар пришелся на ее старших детей, следовавших за матерью на расстоянии шага. Один ребенок погиб на месте ДТП, второй находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии.

Также, очевидцы говорят, что дорогу, по которой переходила семья, недавно отремонтировали, убрали светофор и еще не наносили разметку, а машину Скорой помощи пришлось ждать около полутора часов.

Ернар Балабеков.