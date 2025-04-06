В РК утверждены правила разрешения споров о праве на общение с ребенком

В минпросвещения утвердили новые правила разрешения споров о праве на общение с ребенком между родственниками. Теперь этими вопросами занимается само ведомство. Родитель, проживающий отдельно, а также бабушки, дедушки, братья и сестры могут обратиться в госорган по месту жительства с заявлением.

«Орган выясняет мнение ребенка, достигшего десятилетнего возраста, об условиях общения с заявителем. Опрос ребенка, достигшего десятилетнего возраста, производится с участием педагога и (или) психолога. Проводится обследование жилищно-бытовых условий по требованию одной из сторон спора», — пояснили в министерстве просвещения РК.

Заявление рассматривается в течение 15 рабочих дней. Органы выясняют причины спора, условия общения и возможный режим встреч с ребенком.

Психолог Гульнара Айтжанова отмечает, что сейчас при рассмотрении подобных дел в судах, часто не учитывается мнение самого ребенка, даже если он уже способен его выразить. Она приводит пример: отец, отсутствовавший в жизни дочери 10 лет, внезапно решил возобновить общение, что стало для подростка стрессом.

«Они говорят, оба имеют право, и мама, и папа, но, представляете, родители в 2 года разводятся, он алименты не платит и когда девочке исполняется 14 лет приходит отец. Для ребенка это стресс, нужно учитывать интересы ребенка», — говорит психолог Гульнара Айтжанова.

Психолог подчеркивает важность подготовки ребенка к встрече с родителем, которого он никогда не видел. При это архиважно учитывать мнение самого ребенка, говорит эксперт.

Решение госоргана, в случае если стороны будут с ним не согласны, можно оспорить в порядке медиации или через суд.

Юристы отмечают, что случаи, когда родители не могут прийти к мирному соглашению, встречаются не так часто. Однако, если конфликт все же возникает, урегулировать его на месте зачастую сложно. В большинстве таких ситуаций стороны не приходят к компромиссу, и дело в итоге передается в суд.

Руслан Кибке, юрист, медиатор: «В регионах, скорее всего, все так и останется, когда большинство подобных ситуаций будут решаться в судебном порядке, так как здесь, опять же, велика вероятность коррупционного риска определенного, будет явная заинтересованность тех или иных сторон и это дополнительная нагрузка для государственных органов. Как действующий медиатор, я могу сказать, что без доброй воли сторон и конкретного решения суда никаких подвижек не будет».

Эксперты также отмечают, что дети нередко становятся жертвами манипуляций. Родитель, решивший отомстить за подачу на алименты или другие конфликты, может инициировать суд, чтобы оказать давление на второго родителя или самого ребенка.