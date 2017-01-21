«Неудобная» новость про туалеты из Мактаральского района ЮКО удивила пользователей соцсетей

«Неудобная» новость из Мактаральского района ЮКО удивила пользователей соцсетей. В Фейсбуке появилась информация об открытии общественного туалета в районе многоэтажек в городе Жетысай.

«В центре Мактааральского района в городе Жетысай в многоэтажных домах открылись туалеты с современными требованиями, — написано в аккаунте Мактаральского акимата. — На открытие были аким города Жетысая Баудуалы Базарбаев, директор ТОО «Коммунальное хозяйство районного акимата Мактаарал» Шиндалиев и городские жители.

В своей речи перед жителями Байдуалы Базарбаев отметил, что незаконно стоящие туалеты возле многоэтажек не соответствуют санитарным требованиям, их использование — это не только антисанитария, но и прямая угроза здоровью граждан. Аким так же призвал жителей соблюдать чистоту и содержать туалеты в надлежащем виде».

Такие туалеты планируются построить еще в нескольких местах Жетысая, на строительство одного туалета было потрачено 3 140 000 тенге.

Удивительно, но редкий пользователей социальных сетей разделил радость жителей Жетысая от появления комфортного отхожего места. Многие комментаторы посчитали, что подобное — совершенно не новость и делиться такой информацией, по меньшей мере, стыдно…

«Почему я это вижу? Дай Бог мне развидеть это…», — написал один из пользователей. Стоит отметить, что в общей массе комментариев к новости есть и благоразумные, которые обращают внимание пользователей интернета на то, что не только хлебом и зрелищами жив человек. «Тот, кто смеется над жетысайцами, видимо, никогда не искал туалет на улицах города… чтож, повезло…», — написала одна из пользователей.