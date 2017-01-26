«КазМұнайГаз Өнімдері» прогнозирует подорожание АИ-92 до 145 тенге за литр

Чрезвычайно неприятная новость для автовладельцев Шымкента: в «КазМұнайГаз Өнімдері» прогнозируют цену за литр АИ-92 в размере 140-145 тенге, сообщает informБЮРО.

В компании сделали обзор ситуации на рынке ГСМ в стране и представили прогноз на цены за бензин.

«В пересчёте на литр это увеличило цену закупки на 3,5-4 тенге. Цена на бензин АИ-92 на крупных региональных АЗС находилась в пределах 135-145 тенге/литр. Наибольшие средние цены наблюдались на севере страны, где имеется заметная зависимость от импорта из России. В этих регионах более дорогой импорт устанавливает баланс цен на уровне 140-142 тенге/литр», – прокомментировали в компании.

Остатки бензина АИ-92 по итогам 2016 года частично восполнились за счёт снижения потребления в праздничные дни. Сложившийся на начало 2017 года объём нефтепродуктов стал нехарактерно низким для января. В пресс-службе нефтяной национальной компании отметили, что для восполнения остатков необходимо увеличивать импорт, стоимость которого тоже повышается в связи с ростом цен в России.

«Это также будет направлять тренд розничных цен до уровня 140-145 тенге/литр, что является балансирующей ценой на текущий период. Выравнивание цен позволит беспрепятственно импортировать нефтепродукты, то есть позволит предотвратить дефицит топлива. При этом оптовые цены на топливо отечественного производства не стоят на месте и постепенно увеличиваются до уровня паритета оптовой цены импорта из России», – говорится в релизе.

Что касается дизельного топлива, то ситуация, по данным компании, остаётся стабильной. Цена дизельного топлива в крупных сетях АЗС составляет 128-131 тенге/литр и не изменялась с ноября 2016 года.

Цена на дизтопливо в сетях АЗС КМГ составляет 128 тенге/литр. В регионах цена колеблется от 128 до 135 тенге/литр. Запасы дизельного топлива в стране после снижения в октябре-ноябре стабилизировались и достигли уровня января прошлого года.

Рост цен на дизельное топливо не прогнозируется и будет оставаться на уровне 128-131 тенге за литр.

Сообщается: в соответствии с постановлением Правительства РК «О внесении изменения в Постановление Правительства Республики Казахстан от 13 марта 2015 года № 133 «Об утверждении ставок акцизов на бензин (за исключением авиационного) и дизельное топливо», с 1 апреля 2017 года акцизная ставка на реализацию дизельного топлива составит 9300 тенге за тонну.

Увеличение оптовой цены только за счёт увеличения акциза составит около 7,3 тенге/литр, что повлияет на стоимость топлива в сетях АЗС.