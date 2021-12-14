В Шымкенте — дефицит ходового бензина. Водители вынуждены часами искать топливо на заправках, сообщает OTYRAR.

Из-за нехватки горючего на многих АЗС его отпускают лишь по талонам. Ситуация продолжается больше недели. В ассоциации автозаправочных станций объяснили в чем причина дефицита.

Даже на крупных АЗС топливо отпускают по талонам и специальным картам. За наличные горючее можно найти лишь на мелких отдаленных от центра города заправках. Водители жалуются, говорят, что на поиски бензина тратят часы, теряя свое время. При этом марки АИ-95 на некоторых заправках и вовсе нет.

«На 5-6 заправках был, бензина нет, надо в ауыл ехать, больницу, а я никак не могу добраться. Будем дальше искать», — говорит автолюбитель.

«Уже на четвертую заправку приехал, везде говорят что по талонам отпускают бензин», -недоумевает водитель.

Нехватка бензина в мегаполисе — уже больше недели. За короткий период цены на топливо выросли. Стоимость АИ-92 — дороже на 2-3 тенге за литр. Причину дефицита объяснили в ассоциации автозаправочных станций «Жанар-жағармай». По словам председателя, дефицит не только в Шымкенте, но и в Туркестанской области. Все из-за перебоев с поставками. Не хватает вагонов-цистерн, но ситуацию, по его словам, решают.

«Не возврат вагонов из Жамбылской области станции Луговая. Оттуда не поступают вагоны. Такую информацию имеем мы. Сегодня 250 сейчас уже загружается. До этого было намного меньше – 150-180. Вовремя не возвращаются, поэтому получается срыв», — говорит Кайыпбек Камбаров, председатель ОЮЛ ассоциация «Жанар-жағармай».

В министерстве энергетики дефицит не комментируют. Эксперты уверяют, поставку бензина наладят уже на этой неделе. Нехватка горючего на юге страны возникает регулярно. В связи с этим в ассоциации «Жанар-жағармай» предлагали ввести госрегулирование на поставки топлива в регионы. Предложение несколько раз направляли в министерство энергетики, но там на него никак не отреагировали.