В Казахстане его пьют по любому поводу: и черный, и зеленый, очень горячий, в маленьких чашках — пиалах.

А еще, чай наливают буквально на пару тройку глотков — не из экономии, а в знак уважения к гостю.

Популярный в Казахстане напиток может подорожать. Резкий рост случаев заражений коронавирусом в Индии и засуха могут помешать сбору урожая чая. Производители уверяют, что, если ситуацию со вспышкой заболеваемости не удастся взять под контроль, цена на этот товар может вырасти.

«Это может быть вполне и 30, и 40%. Скажется на ценах ввиду того, что чай – товар аукционный. То есть это продукт, который торгуется на аукционах. И, соответственно, если какое-то количество компаний, традиционно покупавших чай на индийских чайных аукционах, начнет выходить со своим спросом на аукционы в других странах… Цены могут повыситься», — рассказал Рамаз Чантурия, генеральный директор Ассоциации производителей чая и кофе «РосЧайКофе».

Продавцы на шымкентских рынках говорят, пока поставщики ценники не меняли. Стоимость чая осталась на прежнем уровне. За двухсот пятидесяти граммовую пачку просят в среднем 800 тенге.

Официально, чай за 4 месяца подорожал на шесть с половиной процентов – причем цена выросла как на черный, так и на зеленый чай. За год «заварка» стала дороже почти на 20%…

И пока цена на чай растет, шымкентцы вспоминают времена, когда лучшим гостинцем был … дефицитный чай.

«Я помню как наши студенты из Алматы приезжали и привозили чай индийский, со «слоном». У меня брат учился в Алматы и он привозил всем, соседям. В дефиците был чай, не могли найти. А когда студенты уезжали, мы им дыню давали с собой. Такой бартер был. А сейчас услышала что подорожает чай. На плантациях некому работать. Конечно расстроилась, сейчас без чая никак обойтись», — говорит Шынар ОРАЗОВА, жительница г.Шымкента.

Индия — крупный поставщик чая в Казахстан, но не единственный. Альтернатива есть: листья для ароматного напитка наша страна закупает в Кении и Китае.