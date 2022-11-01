Яйца, мясо птицы и масло могут подорожать в Казахстане

Яйца, мясо птицы и масло могут ещё сильнее подорожать в Казахстане из-за дефицита кормов. Казахстанские предприниматели жалуются на дефицит высокобелковых кормов для птицы.

Проблема в том, что не хватает вагонов для транспортировки кормов. Намеченные планы по перевозке не выполняются. В союзе птицеводов Казахстана говорят, большинство вагонов отправляют за рубеж, хотя должна быть ориентированность на внутреннее обеспечение.

Владельцы казахстанских птицефабрик на грани разорения. 10 из 58 производств уже обанкротились и выставили свои предприятия на продажу, говорит Руслан Шарипов, президент союза птицеводов Казахстана. Все потому, что работают себе в убыток, цены на корма, витамины и минералы, технику растут, дороже всего то, что приобретают за валюту.

А теперь возникла и проблема с доставкой высокобелковых кормов для птицы – шрота и жмыха. В союзе птицеводов говорят, проблема в том, что вагоны отправляют за рубеж, их попросту не хватает для внутреннего обеспечения.

«Трейдеры, вы сами понимаете, сотнями тысяч отправляют за пределы республики и этим они губят производителей, то есть потребителей в самом Казахстане. Зерновой союз тоже не может, наши заявки они приняли, мы деньги оплатили, а они не могут отправить, обеспечить нас», — говорит Руслан Шарипов президент союза птицеводов Казахстана.

Специалисты говорят, нехватку какого-либо микроэлемента из рациона — птицы переносят с трудом, качество мяса может снизиться, а несушки перестанут давать яйца. На восстановление может уйти несколько месяцев, предприятия могут уйти в минус, а цены на продукцию подняться.

Цены на яйца разнятся в зависимости от производителя. Но уже совсем скоро этот товар может подорожать на 10-20%.

Аналогичная проблема и у производителей масла. Не хватает вагонов для транспортировки. Речь идет о 310 крытых вагонах с верхними люками и 55 крытых вагонах для перевозки бутилированного подсолнечного масла. Ситуация может привести к снижению производства или остановке производственных мощностей этого социально значимого товара.

В «Казтемиртранс» говорят, повышенный спрос на их вагоны вызван тем, что тарифы на перевозки у них ниже чем у конкурентов. Поэтому наблюдается дефицит парка вагонов в их компании, но есть и другие перевозчики.

«Все вагоны, пригодные для перевозки пищевых продуктов, были направлены в северные регионы для вывоза продуктов перемола. Отправители таких грузов как шрот, жмых требуют крытые вагоны с верхними загрузочными люками. Вагонов с такими характеристиками в «Казтемиртранс» менее 500 единиц и они дислоцированы по всему Казахстану. Тогда как все продукты для перевозки в крытых вагонах должны быть в мешкотаре и грузиться в любой крытый вагон находящиеся вблизи погрузки», — сообщают в пресс-службе АО «Казтемиртранс».

Представители ассоциаций говорят, что другие перевозчики подняли свои тарифы и пользоваться их услугами — значит повысить цены на продукцию. Исход один: если ситуация не изменится, в стране может назреть продовольственная проблема.