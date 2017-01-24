Когда его треки начинают играть, когда на афишах появляется DJ Baur, многие уже знают что именно в этот вечер будет убойная программа и будет много хорошей музыки.

Талантливый ди-джей и музыкант, DJ Baur, c творчеством которого знакомы не только на территории поcтcоветcкого проcтранcтва, но и далеко за его пределами, на данный момент продолжает усердно трудиться в студии и оттачивать cвое ди-джейcкое мастерство в клубах по вcему СНГ.

DJ Baur выступит и в Шымкенте 28 января в ночном баре «DipRoom».

В программе выступления прозвучат как известные, так и новые хиты музыканта. Справки по телефону: 8778 777 22 55.

К слову, телеканал «Отырар TV» представит для зрителей эксклюзивное интервью артиста, в котором DJ Baur обещал рассказать много интересного о своей жизни и планах.

DJ Baur NRJ — загадочный »символ» нового клубного поколения Казахстана. Родился и вырос в городе Тараз (Джамбул) и до сих пор там проживает и, как правило, «наяривает». Имеет навыки MC. Еще со школьных лет он обрел истинную любовь к электронной музыке, и так неожиданно это великое ремесло сделало парня знаменитым. Диджейнгом занимается четыре с лишним года, до этого времени стал резидентом нескольких модных заведений в городах Казахстана и России. Его сэт заключает в себе самые танцевальные треки, ремиксы и мэшапы известных западных исполнителей и диджеев. Его основной стиль House.