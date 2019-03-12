В ночь с 10 на 11 марта в одном из ночных клубов Шымкента произошла драка.Очевидцы, которые сняли происходящее на видео, отметили, что слышны крики и даже плач.

Как прокомментировали происшествие в ДП Шымкента, «сообщение поступило в Аль-Фарабийский отдел полиции по телефону «102». В экстренном порядке на место выехала оперативно-следственная группа полиции. Выяснилось, что в ходе потасовки один из работников клуба получил травмы. По подозрению в совершении преступления задержан житель Туркестанской области. Ведется расследование. По факту возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РК (Хулиганство). Ведется досудебное расследование».

Напомним, что Статья 293 гласит:

1. Хулиганство, то есть особо дерзкое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся применением насилия к гражданам либо угрозой его применения, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества, либо совершением непристойных действий, отличающихся исключительным цинизмом, — наказывается штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

2. То же деяние, если оно:

1) совершено группой лиц, группой лиц по предварительному сговору;

2) связано с сопротивлением представителю власти либо иному лицу, исполняющему обязанности по охране общественного порядка или пресекающему нарушение общественного порядка;

3) совершено неоднократно;

4) совершено на борту воздушного, речного, морского судна, железнодорожного транспорта, — наказывается штрафом в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные:

1) преступной группой;

2) с применением или попыткой применения огнестрельного, газового оружия, ножей, кастетов и иного холодного оружия либо других предметов, специально приспособленных для причинения вреда здоровью, — наказываются ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок.