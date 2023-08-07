Массовая драка произошла в одном из ночных клубов Шымкента

Возле одного из популярных ночных клубов Шымкента завязалась массовая драка.
Сообщение об инциденте поступило в Туранское РУП. На место незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа.
К счастью, полицейским удалось предотвратить возможные серьезные последствия. Причину конфликта в полиции не озвучили, а его участники отказались от подачи заявлений.
Сейчас в отношении всех участников потасовки назначены экспертизы. Проводится досудебное расследование, в ходе которого будут установлены все обстоятельства произошедшего.
В Туранское РУП поступило сообщение о драке между посетителями одного из ночных клубов города.
На место незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа.
Полицейские предотвратили возможные серьезные последствия.
Конфликтующие стороны отказались от подачи заявлений в полицию.
В отношении всех участников потасовки назначены экспертизы.
Проводится досудебное расследование, в ходе которого будут установлены все обстоятельства произошедшего.