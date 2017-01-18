Семь чудес крещенской воды

19 января православные христиане отмечают праздник Крещение. Считается, что вся вода на земле в этот день обретает целебную силу, и если в ней искупаться, то избавишься от своих недугов телесных и духовных. Об уникальных свойствах крещенской воды говорят даже всегда сомневающиеся скептики. Почему крещенская вода может храниться годами и не портиться? Какие есть версии? И какие свойства обретает эта чудодейственная вода?

Наш информационный портал Otyrar.KZ собрал семь ответов на самые загадочные вопросы о крещенской воде. Но стоит помнить — и это тоже версии, имеющие место быть в числе других ответов.

Серебро сохранит воду

Ее способность долго не портиться объясняют тем, что священники опускают в чаши серебряные кресты (ионы серебра, как известно, убивают микроорганизмы). Эта вода набирается зимой, в разгар морозов, когда количество микроорганизмов в водоемах минимально.

Магнитное поле земли

Целебные свойства крещенской воды некоторые ученые объясняют изменениями магнитного поля Земли. В этот день оно отклоняется от нормы и вся вода на планете намагничивается. С чем связаны эти изменения, изучено пока не до конца.

Из-под крана

Интересно, что и обычная водопроводная вода в крещенскую ночь тоже может стать биоактивной и потом сохранять свои особенные качества не только целый год, но и гораздо дольше. Оказывается, водопроводная вода ежегодно 19 января многократно изменяет свою структуру в течение полутора суток, это подтвердили исследования.

Условия хранения

Если крещенскую воду хранить вдали от людских глаз и пустопорожних разговоров — в тихом и тёмном месте (верующие хранят её у домашнего иконостаса), то она сохраняет свои целительные свойства весь год. Исследователи считают, что ежегодно начиная с пятнадцати минут первого ночи 19 января человек в течение суток в любое время можно набрать из крана воды для последующего хранения и использования ее как биоактивной в течение года.

Точное время

Сильное воздействие на организм можно получить начиная с половины второго ночи с 18 на 19 января. Нужно в последующие полчаса умыться, принять душ или ванну из водопроводной крещенской воды, немного попить эту необычную водичку из крана. Биолокационные исследования показывают, что это сразу же воздействует на организм, поднимает в десятки раз размеры биополя человека, заряжает его энергетически и оказывает оздоровительный эффект.

Инструкция по применению

Тем, кто собирается запасаться крещенской водой, специалисты напоминают, что пить ее надо регулярно, желательно каждый день и натощак. Она великолепно поднимает иммунитет и делает человека устойчивым ко многим инфекциям. Кстати, полезно не только пить крещенскую воду, но и умывать ею лицо по утрам и на ночь. Также будет не лишним поить крещенской водой живность и поливать растения.

Антистресс

Крещенская вода является психотерапевтическим средством для снятия повышенной тревожности, раздражительности, поэтому после тяжелого, нервного дня выпейте полстакана святой воды — и вы почувствуете, как напряжение уходит, приходят покой и умиротворение.

Яна Котт, по материалам открытых источников