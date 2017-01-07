«Шымкент архитектур» запечатлели на видео пользователи интернета. В коротком ролике авторы видео представляют новый архитектурный ход, примененный в строительстве некоего здания, судя по закадровому тексту, построенному в Шымкенте.
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«Шымкент архитектур» запечатлели на видео пользователи интернета. В коротком ролике авторы видео представляют новый архитектурный ход, примененный в строительстве некоего здания, судя по закадровому тексту, построенному в Шымкенте.
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2 Комментариев Включено "«Шымкент архитектур» запечатлели на видео пользователи интернета"
А че? Дешего и сердито)) пожарный выход
А нам тоже весело на крытый рынок ходить, не знаю кто, по всей дороге на деревьях развесил цветную бумагу на которой написаны комплименты для женщины. В начале были только зелёные листочки, а сегодня ходили ещё красные появились. На зелёных видать слова закончились и он перешёл к комплиментам фруктов, перожен и даже насекомых 🙂