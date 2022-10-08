Архитектура – это музыка, застывшая в камне. Этот изящный афоризм с некоторыми вариациями приписывают то Гете, то Шеллингу, но это не важно.

В моем случае он служит только предлогом поговорить об архитектуре и архитекторах. 3 октября они отметили свой профессиональный праздник. Поэтому, хоть и с запозданием, но поздравляем всех тех, кто посвятил себя этому благородному и полезному делу.

Архиважная задача архитектора

Архитектура – и как искусство, и как ремесло – уходит корнями в древность. Мы до сих пор восхищаемся величественными зданиями античной эпохи Древней Греции или Древнего Рима или хотя бы тем, что от них осталось. Римский архитектор Витрувий так описал обязательные качества архитектуры: прочность, польза и красота. И это триединство понятно. Допустим, уродливое сооружение, но прочное и функциональное – это не архитектура. И, наоборот, прекрасное с виду, удобное для человека здание не будет иметь никакой цены, если через пару лет развалится. Древние архитекторы знали в этом толк: плоды их труда стоят тысячелетиями…

Архитектор – это специалист широкого профиля. Он занимается не только проектированием зданий, интерьеров, городских кварталов, но и участвует во всех этапах разработки проекта. Конечно, в первую очередь в его обязанности входит создание идеи, концепции здания или комплекса сооружения. Во всем остальном, то есть в разработке и доработке, ему помогают инженеры-проектировщики, экономисты, топонимисты и другие смежники. Но главный начальник и ответчик за конечный результат именно он – с него и спрос.

Вообще-то, профессии архитектора можно позавидовать. Да, эта профессия сложная, потому что сочетает и творческое дарование, и инженерные знания, и организаторские способности. Но зато архитектура, пожалуй, самая долговечная из всех видов искусств. Да и роль личности в ней огромна: имя архитектора может остаться в веках и стать олицетворением образа целого города. Как, допустим, имя Антонио Гауди неразрывно связано с Барселоной, а Эйфелева башня, сотворенная одноименным архитектором, с Парижем…

Шымкенту тоже повезло с ярким самобытным человеком, всю жизнь посвятившем архитектуре и любимому городу. Вот кого бы сейчас поздравляли с праздником архитекторов – шумно и торжественно, искренне и тепло… К сожалению, Бахытжан Кудайбергенович Аширбаев почти полтора года назад ушел из жизни. Но разве забыли горожане его колоссальный вклад в развитие и благоустройство родной вотчины? При жизни он был и главным архитектором города, и начальником управления архитектуры и градостроительства ЮКО, и даже заместителем областного акима, но, прежде всего, он был ярым патриотом своего города, болевшим за него сердцем и душой.

Не случайно, что Шымкент откликнулся на его уход со скорбью и чувством величайшей потери. Причем откликнулся не только чувствами и слезами, а конкретной и беспрецедентной акцией. Не прошло и месяца со дня его смерти, а безутешные друзья и поклонники задумали увековечить его память величественным муралом на стене бывшего старого универмага, рядом с площадью Независимости, которую он когда-то так любовно благоустраивал.

Об этом хочется рассказать подробнее, потому что этот мурал, то есть монументально-декоративная роспись, посвященная городом СВОЕМУ архитектору, стал замечательным арт-объектом и был создан исключительно на народные деньги.

Автором и воплотителем идеи стал шымкентский художник-граффитист Азамат Халиков. Разрешения на использование стены универмага добились через управление архитектуры, этому поспособствовали бывшие коллеги, друзья и ученики Бахыта Аширбаева. А для сбора средств был кинут клич шымкентской общественности. Он не остался без ответа и даже превзошел все ожидания.

Вот что сказала в одном из интервью журналист Зауре Мирзаходжаева, которая и занималась материальной стороной проекта: «Объявляя 28 апреля сбор денег (А Бахытжан умер 11 апреля прошлого года), я даже представить себе не могла, что всего за шесть дней мы соберем 797 300 тенге!!!» Вот это и есть настоящая народная память – жертвенная, безбрежная и благодарная.

Бахытжана как-то спросили, в каком стиле он создает свои работы? «В шымкентском!» – пошутил он тогда. А о своем любимом деле он сказал так: «Архитектура – это место, где тебе хорошо». Теплее не скажешь. Вечная ему память…

Архитертурный облик Шымкента

Надо сказать, что архитектурное лицо нашего города не имеет конкретных очертаний. Да и застраивался он в прежние времена довольно хаотично. Свинцовый поселок, возникший вокруг свинцового завода, появился в 30-х годах прошлого века, развитие его инфраструктуры пришлось на 50-е – в самый апогей сталинской эпохи. Такова же была и архитектура в стиле «сталинского ампира», образцом которого до сих пор служит существующий, вопреки переменам, Дворец металлургов.

Да еще несколько зданий выжило: некогда помпезный магазин «Радуга» и ряд жилых домов по проспекту Абая (бывшей улице Орджоникидзе). В хрущевские времена в целях экономии средств вовсе отказались от архитектурных излишеств. Следовательно, и архитектура жилых домов опростилась до примитива. Целые кварталы в центральной части города и сейчас не радуют глаз однотипными хрущевками и панельными домами.

В Шымкенте осталось только одно старинное здание – бывший Никольский собор, построенный в 1914 году. О нем хочу рассказать поподробнее: это сейчас единственное (!) историческое здание времен застройки Чимкента по городским лекалам. До этого периода о какой-либо архитектуре и говорить было нечего. Старый город с его извилистыми лабиринтами был традиционно одноэтажен и безлик.

Судьба Никольского собора удивительна и печальна. В 1920 году в разгар борьбы с религией собор закрыли. В разные времена здесь располагались и областная библиотека, и сельхозтехникум, и Дворец пионеров. За сто с лишним лет здание пережило несколько перестроек: в 1952 году на нем надстроили третий этаж, в 1960-ом его восстанавливали после пожара, а в годы независимости не раз переделывали внутри. С 2011 года здание передали областному театру кукол. После реставрации в конце 2000-х центральный зал потерял изначально великолепную акустику.

Если раньше кукловоды могли озвучивать своих персонажей без всякой техники, то теперь им пришлось применять микрофоны. Словом, от первоначального архитектурного замысла мало что осталось, но, спасибо, что не снесли… К образцам архитектуры былых времен можно отнести ЦУМ и бывший Дворец машиностроителей.

ЦУМ и сейчас выполняет свою торговую функцию, потому и называется торговым домом. А Дворец машиностроителей превратили в театр оперы и балета. Оба здания, разумеется, пережили кардинальную реконструкцию и модернизацию. В ЦУМе остеклили фасад, установили лифт и эскалатор. Но в целом, за исключением стеклянного фасада между колоннами, здание сохранило свой исконный вид. Дворец машиностроителей подвергли более глубокой перестройке, но и он остался узнаваемым, хотя бы в общих чертах…

Ладно, не будем стенать по утерянному прошлому. За последние, пожалуй, два десятилетия в Шымкент пришла новая современная архитектура. Возьмем хотя бы офис нового филиала ForteBank, построенного в 2017 году. Автор проекта – уроженец Шымкента Ринат Шахмеев. Здание заметно выделяется своим стеклянным фасадом и выполнено в стиле индустриального хай-тека.

Да и в новых микрорайонах теперь можно найти целые ультрасовременные жилые комплексы, отвечающие всем требованиям и веяниям времени. Но пока… как бы это лучше сказать… они заметно контрастируют на фоне окружающей их убогой среды, где никакой архитектурой и не пахнет. А вот это уже задача градостроителей: искусно стереть грань между отжившим и грядущим, между застоем и возрождением…

Что пошло не по плану?

Чтобы Шымкент развивался гармонично, целесообразно, по-умному, существует генеральный план города. Действие прежнего плана, утвержденного в 2012 году, заканчивается в 2025-м, но наши городские власти пошли на опережение и решили заранее заказать новый план развития мегаполиса вплоть до 2035 года.

Целый год длилась эта нелегкая кропотливая работа, в которой были, казалось бы, учтены все новые социально-экономические реалии. Ориентировались и на то, что Шымкент будет неуклонно прирастать населением. По прогнозам, к расчетному 2035 году оно увеличится до 1 млн. 850 тыс. человек, если не больше: у нас, в Южном Казахстане, самая большая рождаемость в стране. Градостроители учитывали факт, что этих людей надо будет обеспечить жильем и построить никак не меньше 31 млн. кв. метров жилой площади. Учли все моменты развития инфраструктуры, транспортно-логистические, энергетические, коммуникационные аспекты благоустройства города. Предполагалось, что новый генплан будет утвержден Правительством уже до конца этого года…

Но! 27 сентября, будучи в Шымкенте в рамках рабочей поездки, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью высказал такие пожелания относительно генплана: «В непосредственной близости находится один из крупнейших рынков Центральной Азии – Ташкентская агломерация. Поэтому Шымкент должен быть конкурентоспособным во всех отношениях. С учетом этого поручаю до середины следующего года пересмотреть генеральный план города».

В этой же речи Президент подчеркнул, что генплан должен соответствовать его экономическому потенциалу, что при этом надо учесть проблемы, с которыми сталкиваются крупнейшие мегаполисы мира…

Так что же в нашем генплане не так? Неужели придется начинать все сначала? Неужели наши градостроители чего-то недопоняли, недоработали, упустили и недооценили?

Руководитель управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений г. Шымкента Ержан Болатович Нуразханов уверен, что высказанные пожелания Президента, безусловно, актуальны и придадут новый импульс, чтобы довести проект генплана до безупречного уровня. Но уверен и в том, что участники разработки проекта, конечно же, учитывали в своей работе все экономические и социальные аспекты развития мегаполиса в контексте требований современности.

Как бы то ни было, а городские власти сделают все, чтобы в Шымкенте было жить хорошо и комфортно.

Елена ЛЕТЯГИНА