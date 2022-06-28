В Шымкенте вынесли на обсуждение новую редакцию генплана

Связано это с тем, что нынешний план потеряет свою актуальность уже через три года. Сейчас строительство в Шымкенте ведётся по плану, утвержденному еще 10 лет назад.

«Улица допустим Аргынбекова, Рыскулова, Толеметова, Жибек-жолы, Алматинская трасса, обрамление как будто в какой то районный центр въезжаешь, шикарное шасси, четырехполосные магистрали, а фон одноэтажный«, — говорит Аужанов Нурбек, директор ТОО Grad комплекс.

Городские власти решили своевременно заказать новый план развития мегаполиса. По итогам конкурса, победителем был признан вариант, разработанный специалистами алматинской компании, но он не окончательный.

«В течение месяца каждый горожанин может приходить и вносить предложения. С учётом того, что это соответствует нормам, соответствует каким — то требованиям нашего развития города. С учетом этого будут учитывать наши подрядчики и архитектура», — говорит Мурат Айтенов, аким г.Шымкента.

Пересматривать проект застройки города решили с расчётом, что к 2035 году население Шымкента вырастит почти до двух миллионов человек. Эти параметры определили необходимый объем строительства для населения. Нужно построить порядка 31 миллиона квадратных метров жилья.

«Предусматривается строительство второго ЖД вокзала. Предусматривается строительство очень большого количества многоквартирного жилья, потому что наши исследования показали, что 75% у нас частного жилья, оно не подходит для урбанизированного города», — говорит Максут Исахов, заместитель акима г.Шымкента.

Разработчики проекта предлагают город без окраин: полицентричное развитие. В исследовании территории третьего мегаполиса и разработке генплана участвуют также квалифицированные архитекторы из Киева, Минска и Санкт-Петербурга.

«Прежний генплан который был утвержден в 2012 году, после этого много что изменилось. Мы стали мегаполисом третьим и это требует корректировки уточнения генплана. Также произойдет децентрализация, в каждом районе будет свой центр, город без окраин», — говорит Айгерим Джумакулова, депутат городского маслихата.

Замечания и предложения от горожан, предпринимателей, общественного совета принимают письменно. За три дня шымкентцы оставили 30 предложений. В здание Дома Дружбы, в течение месяца будет развернута экспозиция генплана, чтобы узнать, как предлагают развивать Шымкент до 2035 года. Окончательный вариант генплана шымкентцам обещают представить этой осенью.