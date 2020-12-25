Раньше эта услуга занимала до 17 рабочих дней.

В соответствии с поручением акима города Шымкент в этом году в электронный формат переведены наиболее востребованные услуги в области земельных отношений, архитектуры и градостроительства, образования, здравоохранения и социальной защиты.

В частности, предоставляемые в области земельных отношений, архитектуры и градостроительства 19 государственных услуг на сегодняшний день полностью автоматизированы.

В этом году, акиматом города Шымкент, была запущена информационная система «Геосервис управления архитектуры». Через портал полностью автоматизированы услуги по нумерации социально значимой недвижимости, их спецификация и уничтожение. Ранее эти услуги предоставлялись за 6 (шесть) рабочих дней, теперь они предоставляются через информационную систему от 20 минут до 1 часа.

Кроме того, на портале автоматизирована услуга архитектурно-планировочных заданий (известная как АПЗ), которая пользуется большим спросом у населения. Если раньше эта услуга занимала до 17 рабочих дней, то теперь она предоставляется управлением архитектуры в течение 3 рабочих дней.

Помимо этого, функции данного портала были улучшены и расширены. Посредством него технические условия естественных монополий, необходимые для приобретения вышеуказанных АПЗ, приобретаются не в течении 15-20 дней, а в не больше двух рабочих дней. С этой целью ведутся соответствующие интеграционные работы. К концу года он будет полностью введен в эксплуатацию.

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