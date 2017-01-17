В «Куатжылуорталык-3» озвучили кому положены льготы по отоплению

В «Куатжылуорталык-3» озвучили льготы за тепло отдельным категориям шымкентцев. Имеют право не платить за теплоснабжение в Шымкенте только участники Великой Отечественной войны. По информации отдела сбыта «Куатжылуорталык-3», от оплаты за поставляемую тепловую энергию освобождены на 100% 76 участников Великой Отечественной войны и вдовы участников ВОВ, не вышедшие замуж повторно — два абонента.

По словам начальника отдела сбыта ГКП «Куатжылуорталык-3» Абсаттара Душанова, за отопительный сезон 2015-2016 годов предприятие произвело возврат 80 517 662,66 тенге абонентам города «за теплую зиму (топ-перетоп)» — именно так указано в сообщении.

Так же сообщается о том, что отдел сбыта «Куатжылуорталык-3» переехал и находится теперь по новому адресу: Шымкент, ул. Джангильдина, 13а. По всем вопросам, касающимся теплоснабжения, абоненты могут обращаться в отдел сбыта. Так же в отделе сбыта принимаются заявления от абонентов, не согласных со счетами за потребленное тепло.