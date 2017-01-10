В Шымкенте начался «Шторм»

От
Елена Бояршинова
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Операция «Шторм» стартовала в Шымкенте. С 10 по 15 января под особым контролем сотрудников местной полиции Шымкента будет дорожное движение в городе.

На центральных улицах города будет усилено патрулирование. От ДПС не скроются любители выезжать на встречную полосу движения, садиться за руль в нетрезвом виде, игнорировать сигналы светофора, разъезжать с тонированными стеклами и т.д. Кроме того, около школ, расположенных вдоль проезжей части на пешеходных переходах будут дежурить не только инспекторы дорожно-патрульной службы, но и школьные инспекторы.

В местной полиции Шымкента напоминают, что за скоростным движением в городе следят два переносных аппарата «КРИС-ПИ». Сотрудники полиции устанавливают их на центральных улицах и нарушения фиксируются днем и ночью. К слову, в этом случае водителя лихача никто останавливать не будет, зато по месту жительства придет извещение о штрафе.

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4 Комментариев Включено "В Шымкенте начался «Шторм»"

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Валентина Шаповалова
Гость
Валентина Шаповалова

RT @otyrar: В Шымкенте начался «Шторм» — https://t.co/Va6cFWtgpj https://t.co/KYuLrsxZ6z

Голос ЗА
1
0
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9 часов 40 минут назад
Вячеслав Каюмов
Гость
Вячеслав Каюмов

А как же указ министра? Не стоять на обочине.. Опять всё возвращается на свои места.. Что, деньги перестали поступать в чёрную кассу? Сейчас начнут выдумывать операции Шторм, Ураган, Молния ⚡… 😀😀😀

Голос ЗА
12
0
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8 часов 44 минут назад
наблюдающий
Гость
наблюдающий

С ул.Желтоксан, где УВД пусть и начинается ШТОРМ !!!! Сагинтаев Б. уже сделал вчера замечание министру МВД….Видно еще придется делать,теперь по этому поводу….Непомерными штрафами уже замучили…Дороги в городе расчерчены так разметкой,что получается почти везде,транспортный поток не разгружается,а наоборот ЗАГРУЖАЕТСЯ !!!!!Коррупционная составляющая на лицо !!!

Голос ЗА
0
0
Голос ПРОТИВ Ответить
4 часов 44 минут назад
Sdsdksja
Гость
Sdsdksja

Хорошо сделали то что штраф придет по месту жительства, останавливать то без особых причин теперь нельзя.

Однако у нас как всегда через одно место сделано, никакое уведомление не придет, на e.gov тоже ничего не будет, а о штрафе узнаешь когда суд исполнитель дело возбудит.

Голос ЗА
4
0
Голос ПРОТИВ Ответить
4 часов 27 минут назад
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