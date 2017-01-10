Операция «Шторм» стартовала в Шымкенте. С 10 по 15 января под особым контролем сотрудников местной полиции Шымкента будет дорожное движение в городе.
На центральных улицах города будет усилено патрулирование. От ДПС не скроются любители выезжать на встречную полосу движения, садиться за руль в нетрезвом виде, игнорировать сигналы светофора, разъезжать с тонированными стеклами и т.д. Кроме того, около школ, расположенных вдоль проезжей части на пешеходных переходах будут дежурить не только инспекторы дорожно-патрульной службы, но и школьные инспекторы.
В местной полиции Шымкента напоминают, что за скоростным движением в городе следят два переносных аппарата «КРИС-ПИ». Сотрудники полиции устанавливают их на центральных улицах и нарушения фиксируются днем и ночью. К слову, в этом случае водителя лихача никто останавливать не будет, зато по месту жительства придет извещение о штрафе.
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4 Комментариев Включено "В Шымкенте начался «Шторм»"
RT @otyrar: В Шымкенте начался «Шторм» — https://t.co/Va6cFWtgpj https://t.co/KYuLrsxZ6z
А как же указ министра? Не стоять на обочине.. Опять всё возвращается на свои места.. Что, деньги перестали поступать в чёрную кассу? Сейчас начнут выдумывать операции Шторм, Ураган, Молния ⚡… 😀😀😀
С ул.Желтоксан, где УВД пусть и начинается ШТОРМ !!!! Сагинтаев Б. уже сделал вчера замечание министру МВД….Видно еще придется делать,теперь по этому поводу….Непомерными штрафами уже замучили…Дороги в городе расчерчены так разметкой,что получается почти везде,транспортный поток не разгружается,а наоборот ЗАГРУЖАЕТСЯ !!!!!Коррупционная составляющая на лицо !!!
Хорошо сделали то что штраф придет по месту жительства, останавливать то без особых причин теперь нельзя.
Однако у нас как всегда через одно место сделано, никакое уведомление не придет, на e.gov тоже ничего не будет, а о штрафе узнаешь когда суд исполнитель дело возбудит.