В Шымкенте начался «Шторм»

Операция «Шторм» стартовала в Шымкенте. С 10 по 15 января под особым контролем сотрудников местной полиции Шымкента будет дорожное движение в городе.

На центральных улицах города будет усилено патрулирование. От ДПС не скроются любители выезжать на встречную полосу движения, садиться за руль в нетрезвом виде, игнорировать сигналы светофора, разъезжать с тонированными стеклами и т.д. Кроме того, около школ, расположенных вдоль проезжей части на пешеходных переходах будут дежурить не только инспекторы дорожно-патрульной службы, но и школьные инспекторы.

В местной полиции Шымкента напоминают, что за скоростным движением в городе следят два переносных аппарата «КРИС-ПИ». Сотрудники полиции устанавливают их на центральных улицах и нарушения фиксируются днем и ночью. К слову, в этом случае водителя лихача никто останавливать не будет, зато по месту жительства придет извещение о штрафе.