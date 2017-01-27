В Шымкенте запущен завод по выпуску медицинских изделий. В индустриальной зоне «Тассай» аким ЮКО Жансеит Туймебаев торжественно запустил завод по производству бинтов и ортопедических изделий. Предприятие заключило долгосрочное соглашение с ТОО «СК-Фармация» на 10 лет.

Новый завод, расположенный в индустриальной зоне «Тассай», выпускает 17 наименований медицинских изделий. На предприятие, оснащенном южно-корейской технологией планируется выпускать 500 тысяч бинтов и 274 тысячи штук ортопедических изделий. Эта продукция используется для оказания медицинской помощи при различных переломах и отличается легкостью, эластичностью, гибкостью, рентгеноконтрастностью и быстрым затвердеванием.

«Завод, не имеющий аналогов в странах СНГ, способен обеспечить весь казахстанский рынок ортопедическими изделиями. Продукция предприятия пользуется высоким спросом. В настоящее время, предприятие прорабатывает вопрос об экспорте продукции в Турцию, Узбекистан и Кыргызстан», — сообщает пресс-служба акимата ЮКО.

В рамках проекта в ЮКО привлечено инвестиций на сумму 393 млн.тенге. Также работой будут обеспечены 50 человек.