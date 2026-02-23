В Туркестане открылся завод по производству полиэтиленовой упаковки и скотча

Предприятие реализует проект по выпуску упаковки из первичного и вторичного сырья. Основная цель — обеспечить отечественный рынок качественной продукцией, снизить объёмы импорта и увеличить долю переработки отходов.

В областном центре запущена производственная линия компании ТОО «QazEcoPack» — первые партии продукции уже сошли с конвейера. Общая стоимость проекта составляет 1 миллиард 200 миллионов тенге. В торжественной церемонии открытия принял участие аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров.

Нуралхан Кушеров, аким Туркестанской области:

«Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев на расширенном заседании Правительства поставил задачи по диверсификации экономики, развитию обрабатывающей промышленности, укреплению реального сектора и созданию новых рабочих мест. В нашем регионе работа в этом направлении продолжается. Сегодня мы стали свидетелями важного события — на территории специальной экономической зоны «TURAN» открыт новый завод. Запуск проекта компании «QazEcoPack» даст импульс социально-экономическому развитию области, увеличит долю отечественных товаров на рынке и будет способствовать повышению благосостояния населения».

Проект реализуется в три этапа. Первый этап уже запущен: на заводе производится полтора миллиона единиц скотча в год. Продукция поставляется на рынки Казахстана и стран СНГ. Реализация второго этапа намечена на декабрь 2026 года. Планируется выпуск 350 тысяч килограммов стрейч-плёнки и 80 тысяч единиц воздушно-пузырьковой плёнки в год. Третий этап будет реализован в 2027 году — ожидается производство 500 тысяч килограммов полиэтиленовой продукции ежегодно. Сейчас на предприятии трудоустроено 20 человек, на последующих этапах планируется создание дополнительных рабочих мест.

Сейтхан Омархан, оператор производственной линии:

«Несколько разновидностей скотча будем изготавливать — металлический, прозрачный. Мы на предприятии прошли обучение. Пока работает около двадцати человек. Надеюсь, в будущем будет трудоустроено больше сотрудников».

Основатель и директор завода Думан Халмет выразил благодарность акимату области за поддержку инвестиционного проекта и отметил преимущества работы в специальной экономической зоне «TURAN».