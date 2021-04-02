Аким г. Шымкента Мурат Айтенов посетил индустриальную зону «Тассай».

Он побывал на производстве по выпуску кондитерских изделий. В оснащенном необходимым оборудованием производстве строго соблюдают требования по охране труда и санитарные нормы. Глава города призвал отечественных товаропроизводителей применять при выпуске продукции по возможности местное сырье. В связи со сложившейся ситуацией по коронавирусу предприниматели должны поддерживать друг друга.

Также Мурат Айтенов побывал на производстве генераторов, пользующихся большим спросом на рынке. Аким города призвал предпринимателей выпускать качественную продукцию.

Шынар Оразова