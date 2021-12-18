В Шымкенте запустили завод по производству картона.

Мощность предприятия — до 3 миллионов коробок и 10 тысяч рулонов высокопрочной крафт-бумаги в год. На первое время закуплено 300 тысяч тонн сырья.

«Такой завод открывается впервые. Собираемся решить вопрос с импортом. Благодаря заводу сейчас 50 человек обеспечены работой. Всех работников и предпринимателей поздравляю с днем Независимости», —сказал аким г. Шымкента Мурат Айтенов.

Завод расположен в специальной экономической зоне «Оңтүстік».

«Заводу выделили 3 гектара земли, около 4 тысячи квадратных метров производственной площади. Сумма инвестиций составляет 1,5 миллиарда тенге. Когда завод полностью запустят, около 100 человек будут обеспечены работой. Предприятие будет производить обычную и крафтовую бумагу, готовые бумажные коробки и упаковки», — рассказал Ерболат Сариев, заместитель председателя правления управляющей компании специальной экономической зоны «Оңтүстік».

На 26 проектах индустриальной зоны «Оңтүстік» трудоустроены порядка 2 тысяч человек. С начала года местные производства выпустили продукцию на 21 миллиард тенге. Больше половины готовой продукции экспортируется в 15 стран мира и пользуются большим спросом за рубежом.

Коркем Усибалиева