156 подростков старше 16 лет трудоустроены

Первые самостоятельно заработанные деньги становятся для подростков не только приятным бонусом, но и важным шагом во взрослую жизнь. В Шымкенте продолжается программа временного трудоустройства школьников и студентов в период летних каникул. В июне в городской Центр трудовой мобильности поступили заявки от 161 организации на 661 вакантное место.

На сегодняшний день работу уже получили 156 подростков старше 16 лет.

Пока одни школьники проводят лето на отдыхе, 16-летняя Сурия Нурсултанкызы решила получить свой первый профессиональный опыт. С июня в рамках программы общественных работ она трудится в приемной комиссии Южно-Казахстанского университета имени Мухтара Ауэзова.

Девушка консультирует абитуриентов, помогает с оформлением документов и отвечает на возникающие вопросы. По ее словам, такая работа требует внимательности, ответственности и умения находить общий язык с людьми.

О своем первом трудовом опыте рассказала участница общественных работ Сурия Канатбек: «Я пришла в Центр занятости и подала заявку, потому что хотела поработать летом. Мне предложили несколько организаций, и я выбрала университет. Здесь мы работаем с документами, поэтому требуется большая ответственность. Стараемся не допускать ошибок. Постоянно общаемся с людьми, и это помогает мне развиваться как личности».

Первый официальный заработок, трудовой стаж и практический опыт — именно такие возможности получают участники программы. Перед тем как направить подростков на предприятия, специалисты Центра трудовой мобильности проверили работодателей на соблюдение требований трудового законодательства, норм охраны труда и предоставление социальных гарантий.

По итогам отбора были утверждены 192 рабочих места в 47 организациях. Сейчас через районные карьерные центры на общественные работы уже направлены 156 подростков.

О том, как проходит отбор работодателей и трудоустройство подростков, рассказала руководитель отдела Центра трудовой мобильности Нурсулу Ескараева: «Предложенные рабочие места были тщательно изучены специалистами. Проверялись уплата работодателями налогов, соблюдение социальных гарантий и требований охраны труда. В результате были утверждены 192 рабочих места в 47 организациях. На сегодняшний день через районные карьерные центры на общественные работы направлены 156 подростков. Из них 129 — студенты, 27 — учащиеся старших классов. Большая часть утвержденных рабочих мест приходится на структуры акимата, высшие учебные заведения и общественные объединения».

Продолжительность рабочего времени участников программы не превышает 36 часов в неделю. Заработная плата составляет 28 месячных расчетных показателей и полностью субсидируется государством. Кроме того, условия труда подростков находятся под постоянным контролем специальной мониторинговой группы.