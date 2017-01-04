В ЮКО произведено сельскохозяйственной продукции на сумму 415 миллиардов тенге

Объем валовой продукции сельского хозяйства Южно-Казахстанской области по итогам 11 месяцев 2016 года составил 415,8 миллиарда тенге. Это на 3% больше по сравнению с прошлым годом. В том числе в растениеводстве – 232,1 миллиарда тенге, в животноводстве – 182,7 миллиарда тенге.

По области производство мяса составило 184,6 тысяч тонн, молока — 663,6 тысяч тонн, яиц — 278,1 миллиона штук.

Кроме того, по основным видам культур, площадь посева зерновых культур дехканами региона составила 260,0 тысяч га. В том числе масличных культур – 80,8 тысяч га, овощей – 40,4 тысяч га, бахчевых – 59,0 тысяч га, картофеля – 15,3 тысяч га, хлопчатника – 109,6 тысяч га, а площадь плодово-ягодных культур и винограда составила 30,0 тысяч га. В результате, аграриями области собрано 676 тысяч тонн зерновых культур, урожайность составила 26 центнеров с гектара.

Наряду с этим собрано 963 тысяч тонн овощей, 1413 тысяч тонн бахчевых, 277 тысяч тонн картофеля. А также 281 тысячу тонн хлопка, 125,8 тысяч тонн плодово-ягодных культур и 64,2 тысячи тонн винограда.

Стоит отметить, что технология капельного орошения дополнительно внедрена на площади 6,9 тысяч га и составила 50,1 тысяч га, на площади 96 га дополнительно построены теплицы, общая площадь достигла 1121 га. На сегодняшний день, за счет этих теплиц собрано 160,0 тысяч тонн овощной продукции.

Источник: пресс-служба акима ЮКО