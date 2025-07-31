Продукты дешевле рынка: Семей встречает караван из Туркестана

Из Туркестанской области в Абайскую отправился караван с сельскохозяйственной продукцией. Грузовики, везут в Семей более 540 тонн продукции. Это — овощи, бахчевые культуры, фрукты, рыба и товары местных перерабатывающих предприятий. Продукты будут предложены жителям по ценам ниже рыночных.

Более 540 тонн продукции, произведенной и выращенной в Туркестанской области отправлено в Абайскую. Автокараван, привезет на сельхозярмарку в Семее овощи, бахчевые, фрукты, рыба и переработанные продукты. Это значит, что 2 и 3 августа жители восточного региона смогут приобрести продукцию по доступным ценам.

Аскар Акжолов, аким сельского округа Жанагазар Казыгуртского района: «У нас есть картофель, помидоры, огурцы, виноград, яблоки, дыни, арбузы — весь ассортимент продукции. Поскольку наш район очень благоприятен для выращивания сельхозпродукции, область поручила нам подготовку этой продукции. Сейчас мы её и привезли. Мы ездим по городам, определённым руководством области и управлением. Постоянно участвуем в таких выездах. На этот раз — город Семей. Также ездим в Астану, в Алматы. В какой город поступает поручение — туда и везём продукцию».

Мероприятие приурочено к 180-летию Абая Кунанбаева и реализовано в рамках соглашения о сотрудничестве между двумя областями. Кроме того, в Семее пройдут «Дни культуры Туркестанской области». Артисты и товаропроизводители из Туркестана организуют культурное мероприятие для местных жителей на территории культурно-спортивного комплекса «Арена».

Ермхаммед Куралбеков, заместитель руководителя управления сельского хозяйства Туркестанской области: «Всего — 194 тонны овощей, 81 тонна картофеля, около 70 тонн бахчевых культур. Кроме того, 167 тонн продукции перерабатывающих предприятий, рыбы и других культур. Всё это принадлежит 16 районам и городам Туркестанской области. Наше мероприятие проводится в Семее по случаю 180-летия Абая Кунанбаева».

Туркестанская область — один из регионов с развитым сельским хозяйством. 14,2% всей сельхозпродукции, производимой в Казахстане, приходится на эту область. В этом году посевные площади были увеличены, и зерно было засеяно на 890 тысячах гектаров. Это на 17 тысяч гектаров больше по сравнению с прошлым годом.