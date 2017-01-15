Стаж для пенсии: учеба, служба и декретные…

Вопросы, касающиеся начисления пенсий, никогда не перестают быть актуальными. Ответила на интересующие шымкентцев вопросы руководитель отдела пенсионного и социального обеспечения №1 департамента комитета труда, социальной защиты и миграции по ЮКО Людмила Ефремова.

«Какой стаж берется для начисления пенсии, учитываются ли учеба в вузе, служба в армии, нахождение в декретном отпуске?» — Алия Б.

– В соответствии со статьей 13 Закона РК «О пенсионном обеспечении в РК» от 21.06.2013 года при исчислении трудового стажа для назначения пенсии по возрасту засчитываются работы по трудовым договорам, оплачиваемые физическими и юридическими лицами. А также время обучения в учебных заведениях, время воинской службы и время по уходу матерью за малолетними детьми, но не более чем до достижения каждым ребенком возраста трех лет в пределах 12 лет в общей сложности. Женщины, находящиеся в декретном отпуске (в отпуске без сохранения заработной платы по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет), состоят в трудовых отношениях, следовательно, этот период входит в стаж работы.

«Вышел на пенсию по выслуге лет (работал в системе МВД). Стаж на момент выхода на пенсию был 29 лет. Затем проработал еще 15 лет (запись в трудовой книжке имеется). Какое-то время делал отчисления в пенсионный фонд. Но потом бухгалтер сказала, что работающие пенсионеры в возрасте после 63 лет могут ничего не отчислять в пенсионный фонд. В этой связи хочу узнать – после перерасчета, который запланирован на 1.07.2018 год, когда размер пенсии будет зависеть от стажа, будут ли учтены эти дополнительные 15 лет и нужно ли для этого подать в ГЦВП копию трудовой книжки?» — Асхат Т.

– При перерасчете базовой пенсионной выплаты с 1 июня 2018 года будут учитываться:

1. Трудовой стаж, выработанный за период до 1 января 1998 года, исчисленный в соответствии со статьей 13 вышеуказанного Закона по документам пенсионного дела;

2. С 1 января 1998 года периоды, за которые осуществлялись обязательные пенсионные взносы и (или) обязательные пенсионные взносы работодателя по сведениям, имеющимся в централизованной базе данных о перечислении обязательных пенсионных взносов, как общее количество месяцев, за которые поступили обязательные пенсионные взносы в накопительный пенсионный фонд. Поскольку данный пенсионер получает пенсию по выслуге лет по линии министерства внутренних дел РК, ему необходимо обратиться в пенсионную службу департамента внутренних дел ЮКО.

«Как будут выходить на пенсию в этом году люди, работающие по трудовым договорам, люди, работающие как индивидуальные предприниматели, как им будет начисляться пенсия?» — Светлана Лопарева.

– Размер пенсии зависит от трудового стажа до 1 января 1998 года и среднемесячного дохода за любые три года работы подряд, полученного после 1 января 1995 года. На 2017 год максимальный доход для исчисления размера пенсии учитывается не более 41 МРП – 93029 тенге.