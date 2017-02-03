Два с лишним года жители Шымкента «боролись» с нечистотами из канализации

По шымкентским арыкам для стока дождевых вод текут канализационные нечистоты. На пересечении улиц Г. Иляева и Рыскулбекова, в общежитии № 2, прорвало канализацию и зловонная жижа на протяжении трех дней выливалась на городские тротуары и уходила в ирригационную систему города. Местные жители сообщали во все инстанции, но, в течение трех суток, никто так и не отреагировал на тревожное сообщение горожан.

— Это уже два-три года, наверное, продолжается! Мы живем здесь, рядом с Мадленом, казалось бы нам это не нужно, но мы же ходим по этим фекалиям!

Засорение канализационной системы малосемейного общежития привело к затоплению нечистотами тротуаров и ирригационной системы. Звонки местных жителей в коммунальные службы никакого результата не дали.

Лишь после того , как корреспонденты ТК «Отырар TV» выехали на место, многолетняя проблема сдвинулась с мертвой точки. На помощь жителям, утопающим в канализационной жиже, пришли сотрудники водоканала, хотя специалисты ТОО «Водные ресурсы — маркетинг» не должны этим заниматься. Сети являются собственностью жителей.

Ерсултан Егизбеков, юрист ТОО «Инновация 7»: «Подобных фактов по городу не мало. К нам ежедневно поступают не менее 10 подобных звонков. К нашему хозяйству канализационная система не относится, так как сети являются собственностью домовладельцев. То есть, ответственность несут сами жители. Зачастую, подобные засоры в системе происходят по халатности самих граждан. Они спускают в канализацию все, что угодно».

Коммунальщики призывают горожан ответственне относиться к коммунальной инфраструктуре.

Бахром Абдуллаев.