Пенсионерке, чей дом затопило канализацией, подарили новый дом

В Шымкенте 74-летней Людмиле Панкратовой, которая осталась без крыши над головой из-за порыва канализационного коллектора, подарили дом.

Об этом на своей странице в Instagram сообщил аким Шымкента.

По словам Габита Сыздыкбекова, жилье отстроила частная компания ТОО «Водные ресурсы – Маркетинг».

«После происшествия, компания ТОО «Водные ресурсы – Маркетинг» взяло на себя обязательства по реконструкции, а именно снести и заново отстроить дом.

Компания переселила жителей дома во временную квартиру, возместив стоимость аренды. Спустя пять месяцев новое жилье был построено.

В дни празднования Наурыза поздравили жительницу Шымкента с новосельем, пожелав ей здоровья и благополучия», —написал городской глава.

О том, что в размеренную жизнь Людмилы Панкратовой неожиданно пришла «большая вода» с канализационной жижей, редакция OTYRAR рассказывала в ноябре 2023 года.

Пенсионерка пожаловалась, что не знает как жить дальше. Денег на восстановление дома у нее не было.

После опубликованного материала на сайте otyrar.kz городские власти обратили внимание на проблему.

Пенсионерку тогда навестил аким Шымкента Габит Сыздыкбеков и пообещал, что расходы на новое жилье покроет частная компания.