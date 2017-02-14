Газовые камины и баллоны с пропаном обнаружены в многоэтажках Шымкента во время рейда

Газовый камин и баллоны с пропаном обнаружены в многоэтажках Шымкента во время рейда, организованного специалистами районных акиматов, сотрудников управления по ЧС и представителей газового хозяйства. Жители обычных квартир в многоэтажках умудряются устанавливать опасные иранские камины и готовить на газовых баллонах, тем самым подвергая опасности не только себя, но и многочисленных соседей.

Поводом для проверок стал хлопок в микрорайоне «Север», когда взрывной волной выбило окна и двери с нескольких квартирах пятиэтажного дома. Серьезно пострадал мужчина, владелец одной из квартир, он до сих пор находится в ожоговом отделении центра гипербарической оксигенации Шымкента.

Во время рейда его участники воочию увидели «бомбы замедленного действия». Например, в одной из квартир пятиэтажки 18 микрорайона. Помимо дополнительного газового оборудования, установленного здесь не смотря на запрет, владельцы умудрились вывести в общий вентканал дымоход от иранского камина. Во избежание очередного ЧП, специалисты отрезали квартиру от газоснабжения до полного исправления нарушений.

Причем владельцы квартиры признать нарушения согласились. особенно после того, как «заметили», что в квартире живут и маленькие дети…

«Да, я вас понимаю и не хочу, чтобы у нас случилась беда…, — говорит хозяйка квартиры, — Сегодня же вечером мой муж все исправит, камин мы уже отключили…»

Представители управления по ЧС проводят с жителями разъяснительную работу, раздают листовки. Однако этих мер явно недостаточно. За неполных два месяца 2017 года от коварного угарного газа в Шымкенте пострадали пять человек, есть и первые в этом году жертвы — двое погибли.

А это уже другой дом. В пятиэтажке №114 по Елшибек батыра нарушения едва ли не в каждой квартире. Так, в одной квартире переоборудовали под кухню одну из спален. В другой и вовсе предпочитают пользоваться газовым баллоном. Жители с замечаниями о грубейшем нарушении правил безопасности полностью согласны. Правда устранять их сиюминутно не хотят и не собираются. Жильцы многоэтажки умоляют проверяющих — не отрезать газ и не забирать баллон.

По словам представителей Енбекшинского райакимата, такие рейды будут постоянными до тех пор, пока не будут полностью устранены все выявленные нарушения.

По итогам рейда были составлены предписания на устранение нарушений. Квартиры, в которых выявленные нарушения и очевидно угрожали жизни и безопасности людей, были полностью отключены от газоснабжения. Что касается газовых баллонов в многоэтажных домах, то проверяющие их опечатали, чтобы нерадивые горожане не смогли ими воспользоваться.

Саида Турсуметова