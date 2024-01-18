Женщина скончалась в результате взрыва газового баллона в пекарне Арыси

Стали известны новые подробности шокирующего инцидента в Туркестанской области, передает OTYRAR.

Несмотря на усилия врачей, женщина, пострадавшая при взрыве баллона в пекарне Арыси — скончалась. Второй пострадавший находится в реанимации. По данным врачей, у него 30% ожогов тела. Как выяснилось, оба — граждане Узбекистана.

Талгат Таджиметов, заведующий хирургическим отделением центральной районной больницы г. Арыси:

«Двое пострадавших -Граждане Узбекистана поступили в больницу 17 января примерно в 13:50. Оба получили ожоги, у мужчины ожоги с поражением 30% и у женщины ожоги 70% процентов тела. Травмы полученные тяжелые, поэтому они были госпитализированы в реанимацию. Сегодня примерно в час дня женщина с 70% ожогами скончалась. Мужчина все еще получает лечение, состояние стабильное»

Трагедия произошла 17 января. Огнём было охвачено порядка двухсот квадратных метров пекарного цеха и магазина. По информации спасателей, один из баллонов стоял недалеко от места возгорания, из-за чего, газ в нём быстро нагрелся и расширился, произошел взрыв.

По прибытию на место пожара, из пекарни на улицу вынесли еще два газовых баллона по 50 литров каждый и столько же баллонов по 25 литров.