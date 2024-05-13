Почему машины на газе — «бомба замедленного действия»?

Все больше казахстанцев переоборудуют свои автомобили под газ.

Голубое топливо дешевле привычных бензина и дизеля. Чаще всего на нем ездят междугородние перевозчики.

Асхат Темирбеков занимается междугородними перевозками. Его машина ездит на газе, авто оборудовано ГБО на заводе. Мужчина ежедневно выполняет несколько рейсов по маршруту Шымкент-Туркестан, этим зарабатывает на жизнь. Говорит, авто ездить на бензине или дизеле невыгодно.

«Газ самый экономичный, солярка, бензин сейчас очень дорогие. Поехать из Шымкента в Туркестан, выходит примерно 2,5 тысячи, это выгодно», — говорит Асхат Темирбеков, водитель.

Почти 12 тысяч автомобилей в Казахстане заправляются газом. Большинство из них переоборудованы под ГБО. И таких авто становится все больше, ведь газ самое дешевое машинное топливо в стране, оно в три раза дешевле бензина. При этом чтобы переоборудовать машину под газ нужно пройти несколько инстанций, сначала получить разрешение в уполномоченном органе, затем уже вносить изменения в конструкцию автомобиля на СТО.

«После этого идет проведение оценки на соответствие техсостояния, техосмотр и испытания в лаборатории. Там они после установки получают протокол проверки и диагностическую карту», — говорит Арай Толегенкызы, старший инспектор по особым поручениям КАП МВД РК.

Но есть автолюбители, которые устанавливают ГБО на свои машины в обход правил. Кроме того, говорят эксперты, проверке подлежит только баллон, тогда как он выполнен из таких материалов которые не подвержены взрывоопасности и повреждениям. Основная опасность исходит от магистрали.

«Приезжает машина с установленным оборудованием где-то, снимается баллон проводится опрессовка, смотрится течь газа утечка, что невозможно там всего два клапана, а магистраль остается недиагностированной, при этой меняются правила по проверке ГБО, на оператора техосмотра ложится задача только сверки номера ГБО», — говорит Михаил Будянский, председатель республиканской ассоциации «Операторов технического осмотра».

Автоэксперт Арсен Шакуов говорит, СТО в Казахстане не имеют законодательных официальных стандартов. А значит проверить надлежащим ли образом установлено газобаллонное оборудование невозможно. Эксперты говорят, необходимо создать стандарты для СТО и лицензировать их. А также обучать специалистов для установки и проверки исправности ГБО, чтобы машины на газу не были «бомбой замедленного действия».

«Сегодня только 4 официальные точки по Казахстану, которые могут проверить надлежащим ли образом установлено ГБО. У техосмотра сегодня нет права и никто сейчас не может залезть под машину и проверить насколько качественно установлено газобаллонное оборудование», — говорит Арсен Шакуов, президент ассоциации безопасности дорожного движения.

При этом СТО за установку газобаллонного оборудования, в случае если оно будет неисправным или загорится, несет ответственность только в гражданско-правовом порядке, только если потребитель подаст на установщиков в суд.