Green Bus Company отмечает 2-летие на маршрутах Шымкента

В честь двухлетия выхода на маршрут компания Green Bus Company организовала для своих служащих праздничный обед, на который пригласили водителей, кондукторов, механиков, словом всех тех, без кого невозможно жителям нашего города с комфортом и вовремя добираться на работу, учебу или в гости.

Автослесарь Александр Сергеев работает в компании со дня ее основания, и за свой труд от руководства компании был награжден не только грамотой, но и ценным подарком. Александр, до работы в «Гринбасе», уже успел поработать в других парках, но здесь, как утверждает специалист со стажем, условия намного лучше.

Жители узнают Грин Бас, в первую очередь, не только по единой цветовой гамме, но и по ответственному отношению к работе как водителей, так и кондукторов. Крупнейший пассажироперевозчик Шымкента на сегодняшний день по праву занимает лидирующие позиции среди транспортников города.

Бахыт Ертаев, руководитель компании «Green Bus Company»: «Сегодня мы отмечаем 2-летие выхода наших автобусов на улицы города. У нас есть свои достижения, мы ежегодно перевозим 50 миллионов пассажиров, и есть свои плюсы, и свои минусы. Но, всё-таки, плюсов, как бы больше. И, чтобы поблагодарить наших работников за добросовестный труд, мы решили провести такое мероприятие».

Два года — это не большой срок для компании, но значительный, если рассматривать его как ступеньку для осуществления дальнейшей деятельности и реализации грандиозных планов. А намерения компании — открыть автопарки и в других городах Казахстана: Павлодаре, Актобе, Кызылорде.

Публикуется на коммерческой основе.