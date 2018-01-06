В Шымкент едут новые автобусы

В Шымкент в ближайшее время будет осуществлен завоз новых автобусов. По словам руководства ТОО «Грин Бас Компани», 30 из 100 единиц техники, завоз которых должен был произойти из КНР еще в прошлом году, будут завозить в нашу страну поэтапно.

Сейчас ведется подготовка документов на автобусы, которые находятся на Китайско-Казахстанской границе. Стоит отметить, что таким же образом, в третий по величине город Казахстана, еще три года назад завозили 200 таких же автобусов.

Несколько месяцев автобусы простаивали на Китайско-Казахстанской границе из-за трудностей с финансами.

Абдибек Кулбаев, заместитель директора по эксплуатации ТОО «Грин Бас Компани»: «Сейчас наши специалисты готовят необходимую документацию для перегона новых автобусов. После чего они прибудут в Шымкент».

Новые автобусы — китайского производства. Точно такие крупнейшая транспортная компания в Казахстане привезла в Шымкент в феврале 2015 года. Тогда выбор был сделан в пользу зеленых автобусов. Цвет новых автобусов изменится на красный. Работать транспорт будет как и прежде на газе. Завод-производитель даёт на автобусы два года гарантии. Все это время техобслуживание будет производиться иностранными специалистами.

Автобусы, проработавшие на городских дорогах более двух лет обслуживают шымкентские мастера. Они же занимаются химчисткой салона. Специалисты признаются, что 15% автобусного парка сейчас простаивает.

Шухрат Перметов, главный механик ТОО «Green Bus Company»: «Коэффициент технической готовности транспортных средств составляет 85 %. Оставшиеся 15 % стоят на ремонте, либо на техническом обслуживании по регламенту. Ежедневно у нас здесь работает 36 слесарей и 6 человек узкой специализации. Проблем с комплектующими также не наблюдается».

У городского главы — свои цифры. На итоговой сессии Нурлан Сауранбаев раскритиковал работу компании «Грин Бас».

Нурлан Сауранбаев, аким Шымкента: «40 автобусов находятся на ремонте, еще 40 уходят с линии раньше положенного, когда им заблагорассудится. И так у нас работает одна из лучших транспортных компаний?! А как тогда у нас работают другие компании, не сложно догадаться…»

Всего в Шымкенте числятся 1696 автобусов и маршруток. К большому сожалению, большая часть из них — это устаревший транспорт, проработавший не менее 10-15 лет. В 2017 году был запланирован закуп 135-ти новых автобусов. На деле, эта цифра не превысила 14…

И вряд ли новые автобусы спасут ситуацию. Всего 30 дополнительных автобусов для города-миллионника… — капля в море.

Бахром Абдуллаев