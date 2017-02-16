Нигерийские «фокусники», осужденные в Шымкенте, просят о смягчении приговора. Осужденные граждане Нигерии Обаху Жозефату и Нвоке Екендиричуку обратились с ходатайством в апелляционный суд Южно-Казахстанской области с просьбой о смягчении наказания, сообщает корреспондент ТК «Отырар TV» Данил Шемратов.

Жалоба подана на английском языке и в настоящее время идет перевод текста ходатайства. По имеющейся информации, официальные власти Нигерии пока не делали никаких запросов и обращений в судебные органы Казахстана о судьбе своих осужденных сограждан.

В январе этого года суд Аль-Фарабийского района признал Обаху Жозефату и Нвоке Екендиричуку виновными в мошенничестве в особо крупном размере приговорив к 5 годам общего режима. Нигерийцы в Шымкенте занимались так называемым отбеливанием черных долларов.

Напомним, граждане Нигерии предложили жителю ЮКО раскрутить бизнес, воспользовавшись долларами их мифического босса, отбывающего наказание в африканской тюрьме. А поскольку его средства не могли быть легализованы, «фокусники» предложили мужчине воспользоваться трюком с черными долларами. Эти бумажки при определенной манипуляции с ними «превращались» во вполне себе легальную американскую валюту.

По амнистии реальный срок им сокращен до 3 лет 9 месяцев.