Нигерийские «фокусники», осужденные в Шымкенте, просят о смягчении приговора

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Нигерийские «фокусники», осужденные в Шымкенте, просят о смягчении приговора. Осужденные граждане Нигерии Обаху Жозефату и Нвоке Екендиричуку обратились с ходатайством в апелляционный суд Южно-Казахстанской области с просьбой о смягчении наказания, сообщает корреспондент ТК «Отырар TV» Данил Шемратов.

Жалоба подана на английском языке и в настоящее время идет перевод текста ходатайства. По имеющейся информации, официальные власти Нигерии пока не делали никаких запросов и обращений в судебные органы Казахстана о судьбе своих осужденных сограждан.

В январе этого года суд Аль-Фарабийского района признал Обаху Жозефату и Нвоке Екендиричуку виновными в мошенничестве в особо крупном размере приговорив к 5 годам общего режима. Нигерийцы в Шымкенте занимались так называемым отбеливанием черных долларов.

Напомним, граждане Нигерии предложили жителю ЮКО раскрутить бизнес, воспользовавшись долларами их мифического босса, отбывающего наказание в африканской тюрьме. А поскольку его средства не могли быть легализованы, «фокусники» предложили мужчине воспользоваться трюком с черными долларами. Эти бумажки при определенной манипуляции с ними «превращались» во вполне себе легальную американскую валюту.

По амнистии реальный срок им сокращен до 3 лет 9 месяцев.

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3 Комментариев Включено "Нигерийские «фокусники», осужденные в Шымкенте, просят о смягчении приговора"

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Верните их к себе в страну.

Голос ЗА00Голос ПРОТИВ Ответить
4 часов 49 минут назад
пил@дос

КоШкарку пусть чистить начинают))

Голос ЗА10Голос ПРОТИВ Ответить
2 часов 2 минут назад
пил@дос

НЕ ПОЙМУ—ПРИШЛИ АФЁРУ ЗАКРУТИТЬ, А НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК ДОЛЖЕН ИХ ТЕПЕРЬ 4 ГОДА ТЕПЕРЬ ИХ КОРМИТЬ БЕЗ ПОНТУ??) АЛГА ТАЗА КОШКАРАТА— НЕ ИНАЧЕ!!))

Голос ЗА10Голос ПРОТИВ Ответить
1 час 29 минут назад
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