Случаи мошенничества увеличились в Шымкенте

Прокуроры и начальники отделов полиции будут принимать жителей Шымкента каждую неделю.

Подобные встречи уже начались. В Абайском отделе полиции сегодня приняли десятки человек, а жалобы самые разные. Одни жалуются на бездействие стражей порядка, другие приходят с просьбой проконсультировать.

Молодые люди пришли на прием прокурора района и начальника полиции. Говорят, пол года назад их обманули на 220 млн тенге. Женщина обещала помочь открыть бизнес, взяла деньги и пропала.

Дело взял на личный контроль начальник Абайского РОВД и представители надзорного органа.

«Мы поговорили с прокурором и начальником полиции, мы верим, что теперь делу дадут ход», — говорит Сабит Жунус, адвокат.

В топе обращений — мошенники, которые разными способами ухитряются обмануть людей. Так в сети рассылают ролики, обещают миллионы, если человек заполнит данные. Другие обещают решить продвинуть очередь на жилье или получить гранты от гос-ва.

«Такие встречи помогут контролировать процесс, если все участники процесса могут обратиться к начальнику, тогда и результат будет, согласитесь?», — говорит Роман Бериков прокурор Абайского района.

Подобные встречи будут проходить регулярно, с графиком можно ознакомиться на официальном сайте прокуратуры Шымкента.