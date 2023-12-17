17.5 миллиардов украли мошенники у казахстанцев

Почти 20 тысяч казахстанцев стали жертвами кибермошенников за 11 месяцев, передает OTYRAR.

В карманах злоумышленников осели баснословные 17,5 млрд тенге, которые они выманили у обманутых граждан. В этом году у кибермошенников было несколько популярных способов завладеть деньгами. При помощи программы замены лиц, используя внешность популярных людей, они предлагали вложиться в финпирамиду или обещали закрыть все долги.

Пенсионерам звонили со словами «бабушка, я сбил человека» и просили деньги, чтобы избежать наказания. Другие просили предоплату за несуществующий товар по низкой цене.

Полицейские говорят, раскрыть такие преступления непросто. Ведь, чтобы замести следы, сделать несколько переводов и снять деньги мошенникам требуются считанные минуты, тогда как у полицейских, чтобы проследить за цепочкой переводов, может уйти несколько дней. Кроме того жертвы мошенников зачастую не сразу обращаются к правоохранителям.

«Потерпевшие обращаются позже, не в тот же день а через 2-3 дня, некоторые даже через месяц обращаются и соответственно практически невозможно вернуть денежные средства или заблокировать. Если бы они в тот же день обратились, то у нас есть возможность заблокировать денежные средства», — говорит Арман Бейсенбаев, заместитель начальника департамента полиции г. Шымкента.

Эксперты просят казахстанцев быть бдительными: каждый звонок или сообщение, ссылку или видео в интернете проверять на подлинность и помнить, что мошенники только и ждут, чтобы заполучить ваши деньги.

«Включать мозг и использовать собственный интеллект как можно дальше и больше, быть максимально подозрительными, и параноидальными, проверять всю информацию, которая к вам приходит, повышать финансовую и киберграмотность, использовать защитные технологии и наращивать использование цифрового двойника в киберпространстве, при этом сокращая свой реальный цифровой след, который вы оставляете каждый день», — говорит Евгений Питолин, эксперт по кибербезопасности.

Технологии не стоят на месте, и злоумышленники будут пользоваться ими в своих корыстных целях. Предугадать какие способы обмана будут в тренде у мошенников в следующем году невозможно.